El petróleo rebota y vuelve a acercarse a los u$s100, mientras las bolsas del mundo se tiñen de rojo

La volatilidad en los precios del petróleo está lejos de terminar

Los principales índices de Wall Street bajan en la preapertura de este jueves, al empezar a notarse las primeras fisuras en el frágil cese al fuego entre Irán y Estados Unidos, lo que provocó que los precios del petróleo volvieran a acercarse a los u$s100 por barril y ratificando a los mercados que los impactos inflacionarios probablemente se extiendan durante mucho tiempo.

El presidente norteamericano, Donald Trump, recurrió a las redes sociales para declarar que las fuerzas estadounidenses permanecerían en el Golfo hasta que se alcanzara y cumpliera un acuerdo, de lo contrario, "comenzarían los disparos, más grandes, mejores y más fuertes que nunca".

Mientras tanto, Israel llevó a cabo sus ataques más duros contra el Líbano desde que comenzó su conflicto con la milicia Hezbolá, respaldada por Irán, causando la muerte de más de 250 personas el miércoles, como consecuencia Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz en represalia.

Como resultado, los futuros del crudo Brent suben un 4,05 % hasta los u$s98,58 por barril, mientras que los futuros del WTI estadounidense repuntan un 5,2 % hasta los u$s99,35.

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Irán volvió a clausurar el estrecho de Ormuz

Las clave de Wall Street esta jornada

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,41 % en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,35 %. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,48 % la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son HCA Holdings (+2,9 %), Johnson Controls (+2,4 %) y Equifax Controls (+2 %). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en M&T Bank Corp (-22,2 %), Garmin (-11,6 %) y News Corp A (-5,9 %).

Por fuera de la geopolítica, el mercado hoy estará atento a la publicación del índice PCE, el medidor de inflación que sigue la Reserva Federal, y el dato de consumo personal de la economía norteamericana del último trimestre del año pasado.

Las bolsas en el resto del mundo

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,93 %. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán baja 0,9 % y el CAC francés retrocede 0,8 %. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,3 %.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,54 %, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,72 %. Mientras, el Kospi surcoreano corrigió un 1,6 % y el Nikkei 225 japonés bajó 0,53 %. (Ámbito)