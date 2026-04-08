Buques de carga en el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz

Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel a El Líbano, según informó la agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria. El gobierno islámico cerró nuevamente el paso estratégico, por donde circula el 20 % del petróleo mundial.

A su vez la Armada iraní amenazó con destruir cualquier embarcación que intente atravesar el estrecho de Ormuz sin la autorización de Teherán. El mensaje enviado a las embarcaciones advierte que, en ese caso, "cualquier embarcación será atacada y destruida".

Un punto clave para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz es considerado el paso más importante para el transporte de petróleo. Por allí pasan millones de barriles diarios, conectando a los grandes productores del Golfo Pérsico con el resto del mundo.

El cierre de este corredor marítimo ya provocó en el pasado fuertes subas en el precio del petróleo y tensiones diplomáticas entre Irán, Estados Unidos y sus aliados.

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Escalada de violencia tras los ataques en El Líbano

La decisión de Irán llega en un contexto de escalada militar en la región. Los recientes bombardeos de Israel sobre territorio libanés encendieron las alarmas en Teherán, que respondió con esta medida de alto impacto.

Por el momento no hubo declaraciones oficiales de otros gobiernos, pero se espera que la comunidad internacional siga de cerca la evolución de la situación, ante el riesgo de un conflicto mayor y el impacto directo en el suministro energético global. (TN)