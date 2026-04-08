Trump negocia con Irán, pero amenaza con aranceles del 50 % a países que le suministren armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su país mantiene conversaciones con Irán sobre un posible "alivio de aranceles y sanciones", y advirtió que podría imponer gravámenes del 50 % a los países que suministren armas a Teherán.

"¡Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, que, según hemos determinado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social, donde también aseguró que "no habrá enriquecimiento de uranio".

El mandatario indicó además que varios de los 15 puntos del plan de alto el fuego impulsado por Washington ya habrían sido consensuados, de acuerdo con un resumen de la agencia Xinhua.

Minutos más tarde, en otra publicación, redobló la presión y amenazó con aplicar aranceles del 50 %, "con efecto inmediato", a cualquier país que provea armamento a Irán. "¡No habrá exclusiones ni excepciones!", enfatizó. (NA)