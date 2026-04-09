El Líbano declaró duelo nacional por los ataques israelíes que dejaron más de 250 muertos
Todas las administraciones públicas, instituciones y municipalidades permanecerán cerradas. Las banderas nacionales ondearán a media asta.
El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, informó que este jueves será un día de luto nacional por las personas fallecidas y heridas en los ataques ejecutados por Israel contra centenares de civiles.
De esa manera, todas las administraciones públicas, instituciones y municipalidades permanecerán cerradas, las banderas nacionales ondearán a media asta y las emisiones de radio y televisión se adaptarán para reflejar el luto nacional, precisó Salam.
Además, añadió que se mantiene en contacto con líderes árabes y figuras internacionales para intensificar los esfuerzos políticos y diplomáticos del Líbano, con el fin de detener los ataques israelíes.
Hasta el momento, el ataque israelí del miércoles dejó al menos 254 muertos y 1165 heridos, según los últimos datos de la Defensa Civil libanesa. Los barrios densamente poblados de Beirut, la capital del país, están entre las zonas más afectadas. (NA)