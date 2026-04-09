Bahía Blanca | Jueves, 09 de abril

10.3°

Bahía Blanca | Jueves, 09 de abril

10.3°

Bahía Blanca | Jueves, 09 de abril

10.3°
Guerra en Medio Oriente.

El Líbano declaró duelo nacional por los ataques israelíes que dejaron más de 250 muertos

Todas las administraciones públicas, instituciones y municipalidades permanecerán cerradas. Las banderas nacionales ondearán a media asta.

Los barrios de Beirut están entre las zonas más afectadas

El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, informó que este jueves será un día de luto nacional por las personas fallecidas y heridas en los ataques ejecutados por Israel contra centenares de civiles.

De esa manera, todas las administraciones públicas, instituciones y municipalidades permanecerán cerradas, las banderas nacionales ondearán a media asta y las emisiones de radio y televisión se adaptarán para reflejar el luto nacional, precisó Salam.

Noticias Relacionadas

Además, añadió que se mantiene en contacto con líderes árabes y figuras internacionales para intensificar los esfuerzos políticos y diplomáticos del Líbano, con el fin de detener los ataques israelíes.

Hasta el momento, el ataque israelí del miércoles dejó al menos 254 muertos y 1165 heridos, según los últimos datos de la Defensa Civil libanesa. Los barrios densamente poblados de Beirut, la capital del país, están entre las zonas más afectadas. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE