Legislatura: los libertarios insistirán con el debate para impulsar la Boleta Única en la Provincia

Pese al complejo escenario en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza insistirá con el debate por la Boleta Única de Papel (BUP), uno de los pedidos que elevó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la reunión con referentes provinciales.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la idea de la bancada que lleva a Agustín Romo como jefe de bloque, por lo menos en lo formal, es insistir en el tratamiento del tema, aunque el oficialismo bonaerense se muestra reticente a la posibilidad de “modificar el sistema electoral” como planteó en conferencia de prensa Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial.

La resistencia que presenta la administración de Axel Kicillof parece no perturbar los planes de los libertarios diseñaron para la provincia, algo que deberá repetirse en los 23 distritos y la Ciudad de Buenos Aires.

“Está complicado, pero por lo bajo el peronismo reconoce que el sistema más temprano que tarde se va a implantar. Es cuestión de tiempos y oportunidades”, sostuvo una importante fuente involucrada ante esta agencia.

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Asimismo, un legislador violeta enfatizó: “Nosotros no negociamos nada a cambio. Sale ahora o sale en 2028, pero estamos convencidos de que sale”.

Otra voz del armado sostuvo ante esta agencia que la intención de la titular de la fuerza es “ponerlo a consideración” en todas las legislaturas y acusó a la oposición de querer “agotar el tema” para evitar tratarlo durante los próximos meses.

“Ningún oficialismo va a estar a favor porque se les termina el curro. Hace falta ponerlo a consideración y eso es lo que vamos a hacer en todas las provincias en las que podamos”, prometieron.

En enero, el bloque libertario del Senado presentó un proyecto de 36 artículos y espera la conformación de las comisiones para profundizar el debate.

“Vamos a pelear por los bonaerense. Veremos cuánto ajustados estamos, pero a priori contamos con el apoyo del PRO y de la UCR. Se verá que hace el grupo de Kikuchi”, plantearon desde la bancada. (NA)