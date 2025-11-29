El presidente Javier Milei volvió a defender la implementación de la Boleta Única de Papel

El jefe de Estado publicó un mensaje en sus redes sociales en el que defendió la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones legislativas del 26 de octubre, y aseguró que impulsará su habilitación en todo el país, además de realizar una renovada crítica al kirchnerismo.

“Estaba trabajando con un Ministro y al repasar la evolución de la Cámara de Diputados, pasando de 2 bancas (2021) a sólo por ahora 94, me dejó una reflexión: ‘La boleta única papel es el shock de productividad más grande que haya tenido Argentina al bajar el riesgo kuka’”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

En este sentido, Javier Milei expresó su satisfacción con los resultados obtenidos en los comicios nacionales, que significaron un aumento considerable en la representación de La Libertad Avanza en el Congreso, lo que le permitirá avanzar con mayor soltura en los proyectos de ley que propone su gestión, como la reforma laboral y tributaria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La implementación de la Boleta Única de Papel en una elección nacional

En las elecciones legislativas del 26 de octubre se implementó el nuevo sistema de votación, modificando la tradicional boleta partidiaria por la BUP. Si bien este sistema ya era utilizado por algunas provincias, fue la primera vez que se utilizó a nivel nacional. (Mitre)