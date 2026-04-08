Villa Mitre-Quilmes y uno de esos partidos que se disfrutan tanto como se sufren

El público tricolor se ilusiona con despedir al equipo cantando "Dale, dale veee, dale, dale veee...". Foto: archivo-La Nueva-

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con el impulso que le dio una increíble definición y la victoria para empatar 1-1 la serie de Reclasificación, Villa Mitre recibe a Quilmes (Mar del Plata), desde las 21, arbitraje de Alejandro Trías y Florencia Benzer.

El partido, correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina, se disputa en el José Martínez, donde el viernes también jugarán el cuarto.

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De repetirse ese día el ganador, automáticamente se cerrará la serie, de lo contrario, el lunes definirán en La Feliz.

A diferencia de los últimos dos partidos, Sebastián Ginóbili contará con el base Alejo Blanco, quien se recuperó de un pequeño desgarro en un gemelo.

No sucede lo mismo con Federico Harina, que cuenta los días para llegar a sumar minutos, tras sufrir un desgarro del gemelo derecho.

En el cervecero sucede algo similar con el estadounidense Darry Moore, quien ya movió, aunque no pudo jugar los dos primeros y, en función de cómo se presente el trámite, hoy tal vez sume algunos minutos.

Antecedentes

Hasta el momento Villa Mitre y Quilmes se enfrentaron en cuatro oportunidades, repartiéndose victorias de locales en fase regular: la Villa 79 a 75 y Quilmes, 75 a 68.

En playoffs, el tricolor marplatense abrió la serie con un contundente 90 a 57 y gran efectividad en un cuarto y medio, mientras que el tricolor bahiense respondió ganando con un triple de Luciano Tambucci cuando expiraba el tiempo: 74 a 71.

Villa Mitre logró recuperarse de la primera derrota (la más abultada de la temporada) y en este juego de emociones, hoy se verá cuánto afectó en el equipo visitante la reciente definición, como local, y cuando tenía el partido poco menos que ganado.

La visita

El plantel de Quilmes, dirigido por Javier Bianchelli cuenta con Juan Esteban De la Fuente, Valentín Costa, Federico De Miguel, Pablo Alderete, Joaquín Ríos, Juan Tomás Nally y Leonel Luna, entre los de mayor participación.

Entradas

Las boleterías abrirán a las 20.

Populares: no socios $20.000, socios $15.000, menores (hasta 12 años) $10.000 y visitantes $30.000.

Plateas: no socios $30.000, socios $25.000 y menores (hasta 12 años) $ 15.000.

Los abonados tienen su lugar reservado y pagarán $25.000.

El resto

Las otras llaves de la Conferencia Sur podrían cerrarse hoy mismo, ya que los tres que juegan de locales están 2-0.

Los cruces son Pico (2)-El Talar (0), Gimnasia y Esgrima La Plata (2)-Racing (0) y Deportivo Viedma (2)-Centenario (0).

Esperan

Los cuatro que clasificaron directamente a octavos son Provincial (Rosario), Central Entrerriano (Gualeguaychú), Lanús y La Unión (Colón).

En la Norte

Anoche clasificaron a octavos, por la Conferencia Norte, Comunicaciones de Mercedes, que venció a Bochas, 102 a 92 y cerró 3-0.

Por su parte, Santa Paula de Galvez, con 23 puntos y 7 de 13 en triples de Juan Manuel "Pitu" Rivero, eliminó a Independiente de Santiago del Estero, venciendo 93 a 87.

En tanto, Jujuy Basket se puso 2-1 ante Villa San Martín, al que superó 65 a 59, con 10 puntos y 7 rebotes de Juan Cruz Marini.

Mientras que Salta Basket (sin el lesionado Máximo Genitti) le ganó a Estudiantes de Tucumán, 90 a 78 y está 2-1.

En el perdedor, Javier Bollo convirtió 14 puntos y bajó 5 rebotes.