Descubren que robaba porque iba con un pendrive, un dólar y un sobre de gelatina ajenos

Tras tareas investigas de la Policía puntaltense, se logró detener ayer a un joven acusado de cometer al menos dos delitos contra la propiedad, en la localidad de Villa Arias.

Se trata de Julián Canaviri (20), quien quedó acusado de robo y hurto, a disposición de la Fiscalía Nº 12.

Según indicaron desde la Comisaría local, el sospechoso se encontraba en la vía pública y tenía en su poder un pendrive, una mancuerna, un billete de un dólar y un sobre de gelatina, denunciados como robados entre otros elementos.

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Además, tras rastrillajes en las inmediaciones de los domicilios damnificados, lograron recuperar parte del botín sustraído: una computadora de mesa con CPU y un parlante con caja de madera marca, elementos que fueron reconocidos por una de las víctimas.

En el mismo procedimiento, se procedió al secuestro de una bicicleta rodado 26, la cual había sido sustraída en un hecho de hurto a una vecina del lugar, también reconocida por otra víctima.

Y tras un allanamiento en el domicilio del aprehendido, la policía secuestro el resto de los elementos denunciados como robados: un televisor Smart TV de 32 pulgadas, un secador de pelo, una aspiradora inteligente, una impresora, herramientas, alimentos, bebidas y artículos de perfumería, entre otros elementos.

Agregaron desde la Comisaría que el esclarecimiento de los hechos fue posible "gracias al rápido accionar de personal de la Policía Comunal, Gabinete Técnico Operativo de Punta Alta, Fuerza Barrial de Aproximación y la Fiscalía interviniente.