Colegios privados de Bahía y la región analizarán el presente y futuro del sistema educativo
Participarán este viernes 10 de una reunión zonal clave para pensar los próximos desafíos. La misma se desarrollará de manera presencial en el Colegio del Solar.
Escuelas privadas de Bahía Blanca y la región se reunirán este viernes con el objetivo de analizar el presente y futuro del sistema educativo.
El encuentro se llevará a cabo de manera presencial en el Colegio del Solar (con acreditación previa y sin costo), de 8.30 a 12.30, bajo la organización de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).
Referentes de escuelas privadas de Bahía Blanca y la región participarán este viernes 10 de abril de una reunión zonal clave para analizar la actualidad y los desafíos del sistema educativo.
La convocatoria se realiza a propietarios, representantes legales, administradores y equipos directivos de los diferentes colegios en una jornada que contará con la participación de autoridades nacionales y referentes del sector, entre ellos Flavio Pinto, Martín Zurita y Ludovico Grillo, quien brindará un panorama sobre la proyección del sistema educativo a nivel nacional.
De acuerdo a lo comunicado, entre los principales temas a tratar se destacan los nuevos modelos de contratos educativos tras cambios normativos, la prórroga de contribuciones patronales y su impacto en las instituciones, y los resultados de las Pruebas Aprender.
Además, se abordarán iniciativas como el Programa de Asistencia de Vouchers Educativos 2026, el relevamiento nacional de personal educativo y la prueba piloto de la reforma de la escuela secundaria.