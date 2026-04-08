Colegios privados de Bahía y la región analizarán el presente y futuro del sistema educativo

Escuelas privadas de Bahía Blanca y la región se reunirán este viernes con el objetivo de analizar el presente y futuro del sistema educativo.

El encuentro se llevará a cabo de manera presencial en el Colegio del Solar (con acreditación previa y sin costo), de 8.30 a 12.30, bajo la organización de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

Referentes de escuelas privadas de Bahía Blanca y la región participarán este viernes 10 de abril de una reunión zonal clave para analizar la actualidad y los desafíos del sistema educativo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La convocatoria se realiza a propietarios, representantes legales, administradores y equipos directivos de los diferentes colegios en una jornada que contará con la participación de autoridades nacionales y referentes del sector, entre ellos Flavio Pinto, Martín Zurita y Ludovico Grillo, quien brindará un panorama sobre la proyección del sistema educativo a nivel nacional.

De acuerdo a lo comunicado, entre los principales temas a tratar se destacan los nuevos modelos de contratos educativos tras cambios normativos, la prórroga de contribuciones patronales y su impacto en las instituciones, y los resultados de las Pruebas Aprender.

Además, se abordarán iniciativas como el Programa de Asistencia de Vouchers Educativos 2026, el relevamiento nacional de personal educativo y la prueba piloto de la reforma de la escuela secundaria.