Chikungunya: ya son 433 los casos en el país y crece la transmisión local en varias provincias

Al menos 85 nuevos casos de fiebre chikungunya fueron notificados durante la semana epidemiológica 12, lo que eleva a 433 el total de casos confirmados y probables en el país. Del total, 357 corresponden a transmisión autóctona, mientras que 76 presentan antecedente de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

Así lo informó el último reporte del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que señala a Salta como el epicentro del brote, con 315 casos acumulados. Dentro de esa provincia, las localidades más afectadas son Salvador Mazza (189 casos), Aguas Blancas (34), Embarcación (20) y San Ramón de la Nueva Orán (20).

El informe también advierte un crecimiento sostenido en otras jurisdicciones del NOA y la región Centro. En Jujuy se contabilizan 37 casos, de los cuales 23 son de transmisión local. En Tucumán, en tanto, se registraron 27 casos, con un aumento marcado en San Miguel de Tucumán, donde se notificaron 20 casos autóctonos.

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Por su parte, la provincia de Buenos Aires reportó 6 nuevos casos en la última semana, alcanzando un total de 22. Catamarca y Santiago del Estero notificaron 11 casos cada una, mientras que Tierra del Fuego confirmó su primer caso importado. En Chaco, en tanto, se mantiene un caso local probable detectado en semanas previas.

A través del Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, el Ministerio de Salud de la Nación identificó en todas las muestras analizadas el genotipo ECSA (East-Central-South-Africa), el mismo que circuló en Argentina durante el brote 2023-2024.

Hasta el momento, no se registraron fallecimientos por esta enfermedad en la temporada actual.

En Salta, 22 personas requirieron internación de corta duración, todas con evolución favorable.

Virus respiratorios: circulación estable y dentro de lo esperado

En paralelo, la circulación de virus respiratorios se mantiene estable. En el caso de influenza, si bien se observa un leve aumento en las notificaciones respecto de la semana anterior, los niveles continúan siendo bajos y acordes a esta época del año. Un comportamiento similar se registra para el virus sincicial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2.

En relación a la Influenza A (H3N2), mediante secuenciación genómica se confirmaron 24 nuevos casos del subclado K, lo que eleva el total a 118 en 20 jurisdicciones del país.

Asimismo, se confirmaron tres nuevos casos de coqueluche. En lo que va de 2026, el total asciende a 255, con una incidencia acumulada de 0,55 casos cada 100.000 habitantes. Si bien la cifra sigue por encima de años previos, se mantiene la tendencia descendente observada desde fines de 2025.

Vigilancia epidemiológica y otros eventos

El Ministerio de Salud mantiene una vigilancia intensificada del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI), con el objetivo de detectar cambios en la circulación viral y fortalecer la respuesta ante el brote. En este marco, se recomienda a los servicios de salud aplicar métodos diagnósticos directos y confirmatorios —como qRT-PCR y ELISA NS1— en muestras tomadas durante los primeros seis días de síntomas, para mejorar la detección de arbovirus y generar alertas tempranas.

Por último, el BEN informó dos nuevos casos de hantavirus: uno en Orán (Salta) y otro en Las Flores (provincia de Buenos Aires). De este modo, el total de casos en 2026 asciende a 32, distribuidos en Buenos Aires (14), Salta (12), Chubut (2), Río Negro (2), Entre Ríos (1) y Jujuy (1).

En cuanto a la situación epidemiológica, las regiones Centro y Sur se mantienen por encima del umbral de brote, mientras que el NOA continúa en zona de alerta. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, con 38 confirmados en la temporada 2025-2026. (NA)