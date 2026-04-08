Investigan si un inspector de la Guardia Urbana chocó al pasar en rojo

Un choque registrado en la madrugada del pasado sábado en la esquina de Estomba y Patricios no arrojó heridos de importancia, aunque en las últimas horas se puso el foco en las circunstancias del mismo, porque se cree que uno de los vehículos, un auto de la Guardia Urbana, pudo pasar en rojo.

El siniestro vial, según confirmaron hoy fuentes policiales, se produjo sobre las 2.35 del pasado sábado, a metros del Hospital Regional Español.

Uno de los vehículos involucrados es el Volkswagen Polo oficial (móvil 2), patente AH863ZG, que iba al mando del inspector de tránsito Jonatan Emanuel Sanguinetti, de 40 años, acompañado por sus colegas Sergio Gonzalo Rodríguez (55) y Walter Alfredo Sotelo (47).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El otro rodado involucrado es el Fiat Cronos, dominio AF897BO, conducido por Walter Daniel Dimes (52), chofer de la plataforma Uber, quien viajaba con una pasajera de 28 años.

Al lugar de la emergencia concurrieron un móvil de Defensa Civil y personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien realizó control de alcoholemia a los dos conductores, arrojando resultado negativo.

Personal de la comisaría Segunda inició actuaciones sumariales, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

Trascendió que, en principio, el auto de la Guardia Urbana habría pasado con el semáforo en rojo, hecho que motivó, a su vez, el inicio de un sumario administrativo en el ámbito municipal.