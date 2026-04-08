Allanaron una vivienda por un caso de amenazas y encontraron drogas

Estupefacientes y dinero en efectivo, entre otros elementos, secuestró la policía durante un allanamiento en una vivienda de Pigüé relacionado con un caso de amenazas.

Fuentes oficiales indicaron que en las últimas horas, por orden del Juzgado de Garantías Nº 3, efectivos policiales registraron dos propiedades de esa ciudad.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en una casa situada en calle Alem, donde los uniformados incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, un teléfono celular, envoltorios conteniendo 21,44 gramos de cocaína, marihuana y plantas de cannabis sativa.

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Allí se produjo el arresto de una mujer de 33 años -no se informó la identidad- que quedó a disposición de la UFIJ Nº 19 de estupefacientes.

En tanto, en un domicilio de calle Namuncurá, la policía secuestró un cuchillo y aprehendió a un hombre de 37 años imputado en la causa por amenazas agravadas, llevada adelante por la UFIJ Nº 12.