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Nueva instancia paritaria en Patagones

Los funcionarios municipales acercaron los primeros conceptos, pasando a un cuarto intermedio para el próximo viernes 10 del corriente.

Por Agencia Patagones

El Ejecutivo de Patagones convocó ayer a las entidades gremiales municipales, a fin de dar inicio a la segunda etapa de paritarias para el personal municipal.

La reunión fue encabezada por los secretarios de Hacienda, Franco Balcarce; de Obras Públicas, Pamela Baffoni y de Producción y Desarrollo, Raúl Rossemberg, junto a la directora de Recursos Humanos, Yanina Gieser y el contador municipal, Gonzalo Scheffel.

En esta primera reunión, los funcionarios municipales acercaron los primeros conceptos para esta nueva instancia, pasando a un cuarto intermedio para el próximo viernes 10 del corriente.

Por el sector gremial participaron los representantes de ATE, SOYEM y ASEM.

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