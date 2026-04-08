Se acerca otra edición del Festival de Aeromodelismo “Volando junto al mar”

Una vez más, el cielo rosaleño será escenario de exhibiciones y demostraciones de vuelos con aviones radiocontrolados, en el marco del 26º Festival de Aeromodelismo “Volando junto al mar”, en el predio del Aero Club Punta Alta.

Será el sábado 18 y el domingo 19 de abril, desde las 10 de la mañana y hasta que se ponga el sol, con entrada gratuita.

El predio, ubicado en el kilómetro 22/23 de la ruta 229 (entre Villa del Mar y Villa Arias), cuenta con estacionamiento, además habrá sector de carpas, gradas y servicio de cantina.

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El tradicional encuentro organizado por la Subcomisión de Aeromodelismo del Aero Club Punta Alta reúne año tras año a pilotos, constructores y apasionados del vuelo radiocontrolado.

Además de las exhibiciones aéreas, habrá una muestra estática que le permitirá al público apreciar de cerca el nivel técnico y constructivo de los modelos participantes.

“Más que un espectáculo aéreo, el festival es una verdadera celebración de la camaradería y el espíritu deportivo que caracteriza al aeromodelismo argentino”, aseguraron desde la Subcomisión.

Prometen además actividad continua en pista durante todo ese fin de semana, “generando un entorno dinámico y atractivo tanto para especialistas como para las familias”.

Con más de dos décadas de historia, el Festival de Aviones Radiocontrolados “Volando junto al mar” se ha consolidado como un punto de encuentro para aeromodelistas de Punta Alta, Bahía Blanca y otras ciudades del país. Pilotos invitados llegan cada año para compartir vuelos, intercambiar experiencias y fortalecer los lazos entre clubes amigos.

Una institución con historia y proyección

El Aero Club Punta Alta fue fundado el 8 de agosto de 1957 por un grupo de entusiastas rosaleños, con el objetivo de crear un espacio que albergara las inquietudes aeronáuticas de la comunidad

Desde sus inicios, el aeromodelismo y el vuelo a vela se convirtieron en las actividades emblemáticas de la institución, y gracias al apoyo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Armada Argentina, el club logró establecerse en su actual predio.

Con el paso de los años se formalizaron las escuelas de vuelo a vela y aeromodelismo, permitiendo la formación de generaciones de pilotos y la participación en campeonatos nacionales e internacionales.

“Rumbo a su 70 aniversario, la institución ha mantenido firme la voluntad de sus socios, consolidando un crecimiento sostenido tanto en lo formativo como en lo deportivo e institucional. La participación activa en las entidades rectoras nacionales, como la Federación Argentina de Vuelo a Vela (FAVAV) y la Federación Argentina de Aeromodelismo (FAA), reafirma el compromiso con el desarrollo y la proyección de ambas disciplinas”, aseguraron.

Una tradición que sigue creciendo

Para la Subcomisión de Aeromodelismo, alcanzar la 26ª edición del festival es el resultado de un trabajo constante, organización responsable y una comunidad que sostiene con pasión esta actividad.

“Se ha transformado en cita obligada para aeromodelistas de la región y el resto del país que disfrutan esta pasión con profesionalismo y entusiasmo; desde la Subcomisión invitamos a toda la comunidad de Punta Alta, Bahía Blanca y la zona a ser parte de este encuentro que combina destreza, tecnología, innovación y espíritu deportivo en un entorno natural privilegiado”, añadieron.

