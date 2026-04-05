Supuesta “guerra” empresarial: aclaran que la denuncia fue desestimada

En medio de una supuesta "guerra" entre dos empresarios de la zona Tres Arroyos por una presunta fumigación mal realizada, la firma "apuntada", Ganim Pulverizaciones, aclaró que "los hechos nunca existieron" y, en consecuencia, "no han podido ser acreditados ni técnica ni judicialmente".

La situación fue dada a conocer el pasado fin de semana en una nota de La Nueva.

Las autoridades de El Parque Papas SRL, una firma de alcance internacional, habían denunciado a sus vecinos de la agrícola Tierra Gaucha SRL, de haber contaminado sus cultivos por fitotoxicidad, a partir del uso de herbicidas hormonales que se habrían trasladado por efecto del viento (deriva).

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Sin embargo, desde Ganim Pulverizaciones -firma contratada por el empresario agropecuario y presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman- remarcaron que el eje del conflicto radicó en la supuesta aplicación de agroquímicos en la tarde/noche del 23 de noviembre de 2022, aunque esa situación nunca se registró en el lugar señalado por los denunciantes.

Explicaron que los movimientos de los equipos de pulverización usados en esa campaña fueron registrados por geolocalización satelital, cuyos datos —certificados notarialmente— ubicaron a las máquinas en otros establecimientos durante esa jornada.

“Los registros de GPS son claros y coinciden con documentación comercial y testimonios de productores. No hubo actividad en el lote indicado en la denuncia”, destacó Ganim.

Sostuvieron, en esa línea, que distintos informes técnicos elaborados por "reconocidos ingenieros agrónomos independientes" coinciden en que no es posible determinar el origen de una eventual afectación (a la producción de papas) y que no existen elementos que permitan atribuirla a un establecimiento en particular".

Como hipótesis alternativas señalaron algunas vinculadas a las condiciones del suelo y a factores climáticos.

Informes técnicos.

El ingeniero agrónomo Cristian Valenzuela (matrícula 02560) subrayó las inconsistencias de la denuncia.

“Es imposible determinar de qué lugar o lote se pudo generar la supuesta deriva en el caso de que haya existido, ya que no hay elementos que lo prueben”, dijo.

También aseguró que como “la afectación denunciada es en todo el lote de papa”, es posible que “haya sido provocada en forma total o parcial por residuos de herbicidas presentes en el suelo”, algo “muy común en la utilización de herbicidas residuales”.

Otro estudio, del ingeniero agrónomo Gerardo Ramírez (matrícula 03559) se basó en una recorrida por lotes aledaños a los de papa, en búsqueda de “daños fitotóxicos de herbicidas.

Su conclusión fue determinante: “La observación realizada en los distintos sectores de los lotes recorridos de cultivos que presentan alta sensibilidad a herbicidas hormonales (soja y girasol) en todos sus estadios de crecimiento” no exhibían “síntomas de daño causado por fitotoxicidad compatible con impacto de herbicidas hormonales”.

En referencia a la denuncia penal -se aclaró en el informe de este diario que fue desestimada-, el ingeniero Augusto Piazza (matrícula 10843) concluyó que los productos supuestamente utilizados son de uso común, no son corrosivos ni venenosos en dosis recomendadas.

Decide la Cámara bahiense

Otro capítulo. En medio de este cruce, la firma Ganim busca frenar una multa que le aplicó la Dirección de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, por una fumigación realizada en fecha previa al 17 de diciembre de 2022.

Primer fallo. El juzgado de paz de Gonzales Chaves, en principio, confirmó la sanción al pago de 4,5 millones de pesos, por infracción a la ley 10.699, al decreto 499/91 y a la resolución 86/01 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Apelación. El abogado Alfredo Echegoyen, en representación de la empresa, apeló la medida y ahora es la Cámara Penal de Bahía la que debe definir si confirma o no la sanción contra Ganim.

Falta. El caso se refiere a la aplicación de agroquímicos en un cultivo de maiz en estado reproductivo, sin receta agronómica ni actas de condiciones técnicas, según el juzgado de paz.