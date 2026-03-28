Dirime la Justicia otro capítulo de una “guerra” entre fuertes empresarios

Dos reconocidas familias de nuestra región vinculadas al agro mantienen una disputa judicial que llegó al Departamento Judicial Bahía Blanca.

Un camino vecinal no solo divide los partidos de Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves sino también a las empresas que entraron en pugna por una fumigación por deriva.

Todo comenzó sobre fines de 2022.

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Las autoridades de El Parque Papas SRL, una firma de alcance internacional y que entre otras abastece a las comerciales papas fritas Lay's, denunciaron a sus vecinos, los dueños de la agrícola Tierra Gaucha SRL, de haber contaminado sus cultivos por fitotoxicidad, a partir del uso de herbicidas hormonales que se habrían trasladado por efecto del viento.

Walter Antonio Hernández, socio gerente de la papera, no solo se destaca por el éxito del emprendimiento familiar que nació en 2002 en Nicanor Otamendi, sino por ser el piloto de automovilismo más joven que se convirtió en campeón del Turismo Carretera con Ford, en 1993.

Y del otro lado está César Carman, gerente de Tierra Gaucha, dedicada a la siempre directa y la agricultura de precisión, quien además es presidente del Automóvil Club Argentino (ACA) y con ello mantiene un legado familiar que inició su abuelo y continuó su padre.

Hernández denunció que la empresa Ganim Pulverizaciones fumigó el campo de maíz de los Carman, pero esa acción afectó sus cultivos (en lotes de la firma que tiene en el establecimiento rural Panises) y calculó que el perjuicio fue millonario.

El argumento del denunciante fue que fumigaciones como las realizadas se deben efectuar con autorizaciones previas del SENASA y del Ministerio de Asuntos Agrarios, que se requieren recetas agronómicas, actas de condiciones técnicas y una habilitación que ratifique que la empresa fumigadora es aplicadora de agroquímicos.

Se inició una causa penal por el delito de daño (IPP PP-02-01-002601-24/00), que instruyó la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 de Tres Arroyos, con intervención del ayudante fiscal de Gonzales Chaves.

Esa investigación se desestimó al concluir en la inexistencia de delito y, pese a la apelación de los abogados de Hernández, la Fiscalía General y la Sala II de la Cámara Penal, ambas de Bahía Blanca, hace unos meses y de manera sucesiva, confirmaron el rechazo que impidió avanzar con la acción.

No termina

Sin embargo, existe otro capítulo en esta “guerra” que se tiene que resolver la Justicia de Bahía Blanca.

Se trata de una multa que sí se aplicó por la fumigación desde la Dirección de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Se sancionó a la firma Ganim con el pago de 4.559.818,50 de pesos, por infracción a la ley 10.699, al decreto 499/91 y a la resolución 86/01 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El abogado Alfredo Echegoyen apeló la medida por parte de la fumigadora aunque la jueza de paz de Gonzales Chaves, María Silvina Giancaterino, la confirmó.

Esa decisión llevó al letrado a presentar un recurso ante la Cámara Penal de Bahía Blanca, que ahora tiene en sus manos confirmar o rectificar la sanción por la supuesta fitotoxididad a partir del uso de herbicidas hormonales.

El informe recabado por el ministerio dio cuenta que en fecha previa al 17 de diciembre de 2022 en un cultivo de maíz en estado reproductivo, perteneciente a Tierra Gaucha, se aplicaron agroquímicos.

"La aplicación de productos agroquímicos, sin receta agronómica de aplicación y sin realización de actas de condiciones técnicas y la falta de renovación de la habilitación como aplicador de agroquímicos se habría producido en un establecimiento agropecuario perteneciente a la jurisdicción de ciudad de Adolfo Gonzales Chaves", confirmó el juzgado de paz.

El abogado Echegoyen planteó una presunta afectación de su derecho de defensa, pero la jueza chavense aclaró que el imputado tuvo oportunidad de hacer su descargo.

Y dijo Giancaterino que aún con la "sobreabundante" prueba informativa que presentó Ganim no se pudo desacreditar la falta.

Con la nueva apelación de la parte sancionada, será la Sala I de la Cámara Penal la que defina si corresponde o no la multa.

Mientras tanto, la amenaza de una demanda por el camino civil, por daños y perjuicios, está latente y se cree que este enfrentamiento entre poderosos sumará nuevos capítulos.

Desde la representación legal de la familia Hernández, el perjuicio habría rondado los 9 millones de dólares.

Esa conclusión se publicó en una nota que el año pasado le dedicó el diario Clarín al caso.

Del otro rincón, Alfredo Echegoyen, abogado de la fumigadora consideró que se trató de “una fumigación simple, concreta y nada del otro mundo”.

“Si bien es una actividad riesgosa, puede haber algún problema y, de haberlo perjudicaría dos o tres hectáreas, pero no un campo entero”, sostuvo el abogado según el matutino porteño.

En esa zona, según el profesional, también existen plantaciones de maiz, soja y girasol.

“¿Ningún otro fue perjudicado?”, se preguntó Echegoyen.

Y también cuestionó que la primera inspección ministerial a El Parque Papas se haya hecho cinco meses después de la fumigación y sin la presencia de la otra parte.

Otra fuente cercana a Carman graficó su punto de vista: “Es como que vos tengas una gotera en tu baño, la arregles pero le exijas al consorcio que pinte toda la casa y no solo el baño. Esto es algo parecido”.

Qué es por "deriva"

Concepto. La fumigación por deriva es el desplazamiento del líquido pulverizado fuera del blanco u objeto tratamiento. Se entiende por blanco los cultivos o malezas, dependiendo del producto y el objetivo de la aplicación.

Variables. La deriva depende del equipo pulverizador (tamaño de gota formado), de las características del blanco (tamaño, superficie y ubicación), de las formulaciones del fitosanitario y de las condiciones ambientales (viento, humedad relativa y temperatura).