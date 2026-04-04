Monte Hermoso celebró sus 47 años con nuevos móviles y cámaras, inauguraciones y proyectos

El corte de la torta del aniversario, un clásico de cada festejo en el balneario. Fotos: Prensa Monte Hermoso

En el marco de los festejos por el 47º aniversario del municipio urbano de Monte Hermoso, la comunidad celebró la inauguración de viviendas y un nuevo espacio en la Escuela Primaria Nº 2, así como la entrega de móviles y equipamiento para el área de Seguridad Ciudadana, y la presentación de un proyecto para remodelar la plaza parque General San Martín.

Las viviendas son un viejo anhelo de la comunidad en pos de la contención de mujeres que son víctimas de violencia de género y, por motivos económicos, no pueden abandonar el hogar en el que son maltratadas.

Se trata de dos módulos de tránsito en donde podrán alojarse, solas o con sus hijos, en momentos críticos.

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Las unidades fueron ejecutadas sobre plateas de hormigón, en ladrillos comunes con cubierta de chapa, y están provistas de los servicios de agua potable, desagües cloacales y energía eléctrica.

La inversión fue de 19.662.114 pesos, aportados por el programa Acceso Justo al Hábitat (ley 14.449). El plazo de obra fue de 120 días.

En cuanto a la Escuela Primaria Nº2 "Esteban Dufaur", fue inaugurado el salón de usos múltiples del colegio.

“¡Así empezamos nuestro cumpleaños! Con una comunidad educativa y toda una ciudad que celebra la concreción de más infraestructura educativa para que los más chicos se formen en entornos de calidad y accedan a las mejores posibilidades”, celebraron la autoridades.

La obra había sido anunciada por el exintendente Marcos Fernández a inicios de noviembre de 2022, con motivo de las Bodas de Oro del establecimiento.

“Comenzamos a trabajar en el proyecto general de ampliación edilicia que constará, en principio, de la construcción del Salón de Usos Múltiples y de seis nuevas aulas”, dijo el ex jefe comunal.

El nuevo espacio cubierto ocupa 177 metros cuadrados, sumado a un pasillo conector de 124 m2. La inversión inicial fue superior a los 60 millones de pesos.

Finalmente, durante los festejos del aniversario se entregaron cuatro vehículos cero kilómetro para fortalecer la prevención contra el delito y la capacidad de respuesta.

De la misma forma, fueron incorporadas 10 nuevas cámaras de seguridad urbana, que se suman a las que ya se encuentran en funcionamiento dentro del ejido urbano y sectores críticos.

Subsidios

También en el marco del aniversario, en un acto encabezado días atrás por el intendente municipal Hernán Arranz y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, se formalizó la entrega de aportes económicos a 37 instituciones intermedias que cumplen un rol fundamental en la contención y el desarrollo de la comunidad.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de una comunidad organizada en la que el esfuerzo de los particulares, que trabajan de manera ad honorem en pos del bienestar común, se vea respaldado por un Estado presente y una administración eficiente de los recursos públicos.

Arranz puso de relieve el compromiso de quienes integran estas instituciones. "Son personas que, más allá de percibir o no un sueldo, se hacen cargo de un montón de actividades que son las que realmente valen. Que las comunidades se organicen y que las personas hagan algo sin recibir nada a cambio es lo que nos define", dijo.

Asimismo, subrayó el esfuerzo conjunto entre los distintos niveles del Estado para sostener estas políticas de fomento.

"Estamos en una actitud casi de rebeldía; tanto Provincia como Municipio estamos aguantando las situaciones para que estas instituciones sigan adelante", recalcó.

Dichiara expresó su satisfacción por el volumen de entidades alcanzadas y el impacto social que representan en Monte Hermoso. "No me esperaba que hubiera tantas instituciones, lo que demuestra que hay una vida social institucional muy importante en nuestra ciudad", señaló.

Dichiara destacó además el carácter excepcional de este acompañamiento desde la Cámara de Diputados. "Tratamos de que el Estado esté presente y bien administrado. Me debía esta posibilidad y tenía las ganas de realizar este aporte para fortalecer a nuestras instituciones, algo de lo que todos nos sentimos orgullosos como montehermoseños", subrayó.

La entrega de estos subsidios, que superó en total los 100 millones de pesos, permitirá a las 37 organizaciones beneficiadas afrontar gastos operativos, mejoras de infraestructura y el fortalecimiento de sus actividades sociales, deportivas y culturales, consolidando el entramado civil de la localidad.