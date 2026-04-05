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Básquetbol.

Duelo bahiense y un invicto que se extendió a 17 partidos en la Liga Femenina

Fue victoria para Chañares sobre Bochas Sport Club, 67 a 48, en el inicio de los cuartos de final.

Chañares ganó de visitante. Foto: LN.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

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En el inicio de los cuartos de final de la Conferencia Norte (al mejor de tres), Chañares (James Craik, Córdoba) venció como visitante a Bochas Sport Club (Colonia Caroya, Córdoba), por 67 a 48.

Las ganadoras contaron con la participación de la bahiense Maitena Vázquez, que jugó 30m08, sumando 3 puntos (1-7 en triples y 0-3 en dobles), más 6 rebotes y un recupero.

En tanto, Delfina Álves da Florencia participó en el perdedor, 35m12, con números similares: 3 puntos (1-7 en triples y 0-1 en dobles), sumando también 10 rebotes, una asistencia y un recupero.

Chañares lleva 17 victorias en otras tantas presentaciones esta temporada y 19 en total sumando los últimos dos partidos de 2025.

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