Duelo bahiense y un invicto que se extendió a 17 partidos en la Liga Femenina

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La participación de 9 de Julio en el próximo Prefederal, que otorgará dos plazas a la Liga Nacional Femenina, ilusiona a más de uno con poder tener un equipo bahiense en la elite y, por qué no, que permita a dos bahienses que anoche fueron rivales, convertirse en compañeras...

En el inicio de los cuartos de final de la Conferencia Norte (al mejor de tres), Chañares (James Craik, Córdoba) venció como visitante a Bochas Sport Club (Colonia Caroya, Córdoba), por 67 a 48.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las ganadoras contaron con la participación de la bahiense Maitena Vázquez, que jugó 30m08, sumando 3 puntos (1-7 en triples y 0-3 en dobles), más 6 rebotes y un recupero.

En tanto, Delfina Álves da Florencia participó en el perdedor, 35m12, con números similares: 3 puntos (1-7 en triples y 0-1 en dobles), sumando también 10 rebotes, una asistencia y un recupero.

Chañares lleva 17 victorias en otras tantas presentaciones esta temporada y 19 en total sumando los últimos dos partidos de 2025.