El libro que todo hincha de Sociedad Sportiva debe leer: cuentos del club y listado de todos sus jugadores

La foto que se destaca en tapa y contratapa, con distintas camadas de jugadores de rugby del equipo Blanco. Fotos: Arhivo La Nueva. y Mario Rey Saravia.

¿Sabemos qué bases apuntalan nuestro presente -o hacia dónde vamos- si desconocemos nuestro pasado? A estas preguntas pretende responder "No se quiere lo que no se conoce", el libro escrito por Mario Rey Saravia que va dedicado al rugby de Sociedad Sportiva.

Si bien ya se inició la preventa, será presentado el jueves venidero en una ceremonia que tendrá lugar en el quincho de La Carrindanga a las 19.30.

Se trata del segundo libro sobre este deporte con el que cuenta la institución, donde el rugby nació en 1958.

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En este caso Rey Saravia, un veterano Paloma y exentrenador de diferentes categorías, volcó una serie de cuentos e historias que escribió durante dos décadas.

"Cuando se celebraron los 50 años del rugby, en 2008, alguien dijo que iban a venir los socios fundadores, que eran los agasajados en realidad. Resulta que ellos, los Zurdo Gutiérrez, (Carlos) Conget, (Juan Pedro) Gardes, (Pablo) Fasano y (Ernesto) Doria, eran para mí unos héroes de la niñez en mis inicios en el rugby. Los comparaba con los personajes de la revista El Tony. Y bueno, en este libro hay cuentos e historias en los que hablo de ellos. También se publican otros cuentos que tienen que ver con el club, todo a través de mis ojos. Obviamente, se incluye la famosa historia del enano...", dijo Rey Saravia.

"No se quiere lo que no se conoce" es la primera publicación de este bahiense, que jugó en plantel superior de Las Palomas durante 20 años en el puesto de medio scrum. "Marito" también se desempeñó en cancha como apertura (el encargado de patear la pelota a las haches) y como centro. Además dirigió a la Primera y -mucho más- juveniles de su institución durante 30 años, como también integró los seleccionados mayor y juvenil de la Unión de Rugby del Sur. Hoy, sus hijos Joaquín y -recientemente- Gregorio juegan en el plantel superior Paloma, mientras que Antonio está en el CASI.

Otro aspecto destacado en el libro es que hace un muy interensante aporte estadístico, exhaustivo, con un listado de los jugadores de rugby que pasaron por la institución.

"Descrubrimos un total de dos mil cien jugadores aproximadamente para todas las categorías desde que se empezó a jugar al rugby en 1958. Se incluyen datos como nombre, camada, puesto, apodo y si jugó en algún seleccionado argentino, por ejemplo. También hay un recordatorio para todos aquellos jugadores ya fallecidos", concluyó.