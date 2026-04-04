Patagones: el intendente presentó en La Plata el proyecto para la obra de acceso oeste

En el marco de gestiones realizadas en los últimos días en la ciudad de La Plata, el intendente Ricardo Marino se reunió con el ministro de Infrastructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y con el de Tránsito, Martín Marinucci. También tuvo un encuentro con el ministro de Trabajo, Walter Correa.

Marino presentó a Katopodis el proyecto para la concreción de la segunda etapa de obras del acceso oeste, por calle Irigoyen, a Carmen de Patagones. La obra, ya finalizada en su primera etapa, prevé para esta segunda instancia, la pavimentación de colectoras, finalización de cordones cuneta y desagües, ciclovía para bicicletas, sendas peatonales, iluminación peatonal y colectoras, como así también el equipamiento para parques y espacios de recreación.

Por otra parte, en el marco de los encuentros previstos con autoridades provinciales, Marino formalizó con el ministro de Trabajo bonaerense, un convenio de comodato a favor de la municipalidad de Patagones, por el edificio del Centro Cívico, ubicado en calle Olivera 67, de la ciudad cabecera, donde funcionan instituciones provinciales.

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El inmueble en cuestión, donde funciona la delegación del Ministerio mencionado, a partir de la suscripción del convenio, es cedido al municipio, por un plazo de 10 años y hasta tanto se finalice la obra de la Casa de la Provincia.

Asimismo, y durante el encuentro, el jefe comunal presentó formalmente la solicitud de designación de un abogado para la Delegación del Ministerio de Trabajo, profesional con el que no se cuenta en la actualidad e incorporaría un importante rol a dicha Delegación.

Reuniones en Transporte

En la oportunidad, el intendente maragato, junto a su funcionario, mantuvo un encuentro con el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci.

Durante la reunión, el jefe comunal presentó formalmente al secretario de Gobierno Matías Pérez, quien participó del encuentro y se interiorizó sobre los distintos programas vigentes que el Ministerio de Transporte implementa en el territorio.

En este sentido, el intendente solicitó la implementación de programas provinciales para el partido de Patagones, además de capacitaciones destinadas al personal del área de Tránsito, con el objetivo de fortalecer el trabajo que se realiza diariamente en el distrito.

Asimismo, Marino gestionó la incorporación de móviles y recursos para reforzar el área de Tránsito, con el fin de mejorar los controles y el ordenamiento vehicular en distintos sectores del Partido.

Por su parte, el ministro Marinucci hizo entrega de pases multimodales para Patagones y se comprometió a realizar próximamente una visita al distrito para continuar avanzando en estas gestiones. (Agencia Patagones)