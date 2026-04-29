"No más Señor Amable": el desafiante mensaje de Trump tras el plan de paz de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este miércoles de la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra, y afirmó que ese país de Medio Oriente "no logra organizarse", que "no sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear" y que mejor que "entre en razón pronto".

En una nueva fase del conflicto que mantiene paralizadas las negociaciones diplomáticas, mientras continúa el bloqueo en el estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense publicó esas afirmaciones en su cuenta de Truth Social acompañadas de una imagen generada con inteligencia artificial, donde se lo ve sosteniendo un arma de fuego sobre un fondo lleno de explosiones junto a la frase "No more Mr. Nice Guy" ("No más Señor Amable").

Horas antes, Trump ordenó a Administración que se prepare para un bloqueo prolongado contra Irán para aumentar la presión económica sobre Teherán y forzar concesiones sobre su programa nuclear. (NA)