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Atentado en Washington: acusan formalmente al sospechoso de intentar asesinar a Trump en una cena

La investigación sostiene que el ataque durante el evento de corresponsales tenía como blanco principal al presidente y su equipo.
 

El sospechoso de haber irrumpido en una cena para los corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington, Cole Allen Tomas, será formalmente acusado este lunes por el ataque a tiros que aparentemente tenía como objetivo matar a Trump y a altos funcionarios.

Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington, declaró que el sospechoso enfrenta ahora dos cargos: uso por un arma de fuego durante un delito de violencia y agresión a un oficial federal con un arma peligrosa. 

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Así lo adelantaron medios internacionales consultados.

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