Trump dio detalles del ataque en Washington y destacó el operativo de seguridad del Servicio Secreto

A 24 horas del ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el tiroteo durante la cena con periodistas en Washington y explicó qué pasó con el operativo de seguridad.

En los videos que trascendieron, los agentes del Servicio Secreto activaron los protocolos de seguridad y el mandatario y la primera dama Melania Trump fueron retirados del lugar de manera preventiva, pero tardaron varios minutos en cubrirlo y ponerlo a resguardo, algo que fue cuestionado.

“Lo que pasó es que yo me paré para ver lo que estaba pasando. En parte fue culpa mía. No se la hice fácil a los Servicios Secretos, quería ver lo que pasaba. En ese momento me di cuenta que era un problema grande, había un ruido diferente del normal de un salón. Probablemente hice que actuaran más lento, les decía ‘espera un momento, déjame ver’”, relató Trump en una entrevista televisiva.

Y agregó: “Empecé a caminar con mi seguridad y me pidieron por favor que me agachara. Estuve parado mucho tiempo, iba un poco encorvado, pero me repetían que fuera por el piso y la Primera Dama hizo lo mismo”.

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Si bien reconoció que Melania Trump se había asustado, aclaró: “Yo no estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo de locos. Pensé ‘ya pasé por esto un par de veces’, pero ella no y lo manejó de maravilla".

En otro pasaje de la entrevista, el presidente estadounidense dijo haber leido el manifiesto que Cole Thomas Allen le había enviado a su familia minutos antes de irrumpir en la Casa Blanca: “Decía que se había radicalizado. Era cristiano, creyente, y luego se convirtió en anticristiano y cambió mucho. Ha estado pasando por muchas cosas, según lo que escribió”.

“Su hermano se quejó de él y creo que lo denunció a la policía. Y su hermana también se quejó. Su familia estaba muy preocupada”, marcó.

Luego, ironizó: “Su velocidad era bastante increíble, la verdad. Soy un gran admirador de la gente, de las fuerzas del orden. Y algunas de estas personas pueden estar locas, pero no son estúpidas y resuelven las cosas. Corrió 45 yardas y simplemente fue a por ello, y luego ¡boom!, lo atravesó. Creo que la NFL debería ficharlo. Era rápido cuando lo ves en vídeo, pero también era bastante incompetente porque lo atraparon".

Asimismo, el mandatario destacó el operativo: “Fue asombroso porque en cuanto lo vieron, se les vio sacar sus armas. Fueron muy profesionales. Apuntaron sus armas y lo derribaron inmediatamente. Puedo lidiar con cualquier evento relacionado con la seguridad o cualquier otra cosa. Esos tipos hicieron un muy buen trabajo anoche“.

En el manifiesto, Allen planteó: “No estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”. Ante ello, el líder republicano contestó: “Yo no soy un violador. No violé a nadie y no soy pedófilo. Me asociaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado. Es un enfermo y yo no soy nada de eso”.

Sobre el cierre, anunció que el evento se repetirá en 30 días, pero con la seguridad reforzada: “Tendrá una seguridad perimetral mayor. Es muy importante que se vuelva a hacer”. (TN)