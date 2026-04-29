Por su 250º aniversario, EE.UU. emitirá pasaportes con la imagen de Trump: ¿se puede pedir el común?

A poco tiempo de conmemorarse el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció el martes que comenzará a emitir pasaportes que incluirán en su interior una imagen del presidente Donald Trump.

Según muestra un boceto del pasaporte, una imagen de Trump y su firma en dorado aparecerán en la portada interior, mientras que en la contratapa habrá una imagen del cuadro “La declaración de Independencia”, de John Trumbull.

Además, el Departamento de Estado promocionó esta edición especial del pasaporte con una imagen que destaca la cultura estadounidense.

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En la misma se puede apreciar un atleta -que podría simbolizar la fuerza- un auto de carreras decorado con la bandera estadounidense, y monumentos como el obelisco de Washington DC y el Capitolio, así como la emblemática rueda de la fortuna.

¿Todos los pasaportes tendrán la imagen de Trump o se puede pedir el tradicional?

El funcionario del Departamento de Estado dijo que la edición con la imagen de Trump “será el pasaporte predeterminado de la Agencia de Pasaportes de Washington cuando esté disponible” para quienes renueven su documento en persona en esa sede.

Sin embargo, “las opciones on line u otras ubicaciones mantendrán el diseño actual del pasaporte”, aclaró.

Asimismo, quienes tramiten dicho documento en la oficina de pasaportes de Washington D.C., donde la edición con la imagen de Trump será la opción por defecto, podrán solicitar de forma expresa si desean el diseño tradicional. (NA)