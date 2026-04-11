Staffa: “El esquema federal de la UTN permite la integración con la comunidad”

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“La comunidad de la Facultad Regional se siente integrada a la ciudad. En primer lugar por el aporte en la formación de ingenieros, licenciados, técnicos, especialistas, magísters y doctores; en segundo por su contribución en ciencia y tecnología, en la producción de conocimiento en temáticas ambientales, energía, multifísica aplicada, mecánica teórica y aplicada, sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones, materiales, química y biología”, señaló el Ing. Mec. Alejandro Staffa, decano de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (FRBB - UTN).

“También en la formación en idiomas, cursos de seguridad e higiene industrial y de capacitación profesional; por ejemplo, en áreas de energía, automatización, ensayos no destructivos e integridad mecánica, así como en capacitación para adultos mayores de los programas de UPAMI”, agregó.

—¿Cuáles son las expectativas a futuro para la ciudad?

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—Bahía Blanca tiene características distintivas que se consolidan como el Puerto de Bahía Blanca, la interfaz del país bicontinental y oceánico; que se diversifica, que integra a la industria y a la ciudad, como el Polo Petroquímico, las plantas de generación de energía, los parques eólicos, las plantas de procesamiento de gas y petróleo para exportación, la destilería; los sectores de la industria y los servicios; el sistema educativo integrado en todos sus niveles y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Conicet y a la Comisión de Investigaciones Científicas – CIC de la Provincia de Buenos Aires. Estas características se transforman en capacidades productivas que brindan expectativas de progreso, oportunidades a futuro y perspectivas de crecimiento.

Ing. Mec. Alejandro Staffa, decano de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (FRBB - UTN).

—¿De qué manera ese futuro se relaciona con la UTN?

—De manera directa. El esquema federal de la Universidad Tecnológica Nacional permite que cada sede se integre a su comunidad y cumpla el rol de adelantarse a los cambios. En tal sentido, participamos activamente de todos los programas a los cuales somos convocados por la Municipalidad, el Puerto, la Provincia, el Parque industrial, las empresas del Polo Petroquímico, las entidades gremiales empresarias y de los trabajadores, de manera tal de acompañar el desarrollo industrial.

“Esta red de relaciones, sumadas a las universitarias y científicas tecnológicas, nos permite planificar nuestro crecimiento, fijar metas y orientar a la organización para satisfacer la demanda con visión constructiva y humana. Proyectamos una formación tecnológica en contexto social y político que permita la movilidad social ascendente de amplios sectores, para que se transformen en motores de desarrollo”.

—¿Cuál es la vinculación de la universidad con la comunidad?

—La vinculación tecnológica con las industrias PyME nos ha dado, en el tiempo, un impacto importante en el territorio que se consolida día a día. Un ejemplo es la Plataforma Tecnológica presente en el Parque Industrial de Bahía Blanca desde 2006, con el primer eslabón que es la formación en oficios industriales en el Centro de Capacitación y Certificación de Competencias Profesionales - C4P. El segundo eslabón lo aporta la Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico – UDITEC, donde se diseñan u construyen matrices, prototipos, mecanismos y dispositivos para las industrias locales.

“Finalmente, el tercer eslabón lo ofrece la incubadora de empresas del PIBB – Incubatec, con dos concursos públicos de proyectos para emprendedores, 2024 y 2025, que arroja como resultado cuatro nuevas empresas en el PIBB; dos que se iniciaron en abril de 2025 y dos que comienzan este año”.

—¿Qué huella dejó la trágica inundación del 7 de marzo de 2025?

—La huella es profunda en términos de infraestructura. Queda claro más aún la ausencia total de un plan nacional vial y ferroviario para una ciudad que integra una región agrícola, la industria petrolera y gasífera, las vías de comunicación norte - sur y que, a pesar de la tragedia, el Gobierno nacional no reacciona, no invierte y no planifica. Por el contrario, el Municipio y la Provincia tienen un plan hidráulico y de reconstrucción de la ciudad que necesitan de un acompañamiento nacional para el acceso al crédito internacional que acelere el proceso constructivo.

“La enseñanza sobre el cuidado del medio ambiente, 'la casa común', nos compromete como sociedad a ser más cuidadosos y respetuosos con las recomendaciones que los distintos organismos públicos nos suministran, así como la importancia de invertir en ciencia y tecnología para el estudio del ambiente desde todas las perspectivas: la ingeniería, la hidráulica, la geológica, la geografía, el clima y el comportamiento humano al respecto. En términos humanos, la ciudad demostró su mejor versión: la solidaridad. Se trata de un concepto que nos despoja del individualismo y nos convoca a la unión para enfrentar situaciones críticas como las del 7 de marzo”.