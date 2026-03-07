Guaminí: una reliquia vial, colapsada por la desidia

El municipio de Guaminí dispuso la inhabilitación del tránsito a través del puente que conecta el camino real de Arroyo Venado hacia la ciudad de Carhué debido al colapso de la estructura.

El puente había sido construido en la década de 1930 y mostraba un avanzado estado de deterioro, producto de años de falta de mantenimiento adecuado. Esto había sido advertido por vecinos que circulan por el lugar en numerosas oportunidades.

Días atrás esos reclamos se acentuaron en redes sociales. Fue cuando se alertó que uno de los pilares del puente había colapsado, lo que podía provocar el derrumbe de la zona de circulación.

Ante esta situación, a través de sus canales oficiales de información, el municipio de Guaminí anunció que se encontraba “inhabilitado el tránsito”.

”Personal municipal ya se encuentra evaluando los daños para determinar y comenzar las intervenciones correspondientes. Solicitamos a los vecinos extremar las precauciones y evitar circular por el sector hasta nuevo aviso”, informó.

Así estaba el puente antes de su colapso.

Las intervenciones, sin embargo, no llegaron a tiempo: a inicios de esta semana la estructura colapsó por completo. De inmediato se decidió dar aviso a la Provincia.

"Quedamos aislados", lamentó la vecina Juanita Ullan Marino, quien publicó imágenes del puente derrumbado.

"El lunes 2 de marzo, a las 10.30, estuvimos en el puente con gente del municipio de Guaminí y Adolfo Alsina para que vean y tomen medidas alternativas. En la tarde de hoy avisan que se cayó. Lamentablemente quedamos aislados los vecinos. Esto se podría haber evitado (porque) un vecino del puente ya había alertado sobre el estado del mismo. Esperamos pronta solución", reclamó en redes sociales.

Ante esta crítica situación, los municipios de Guaminí y Adolfo Alsina iniciaron gestiones conjuntas ante Vialidad Provincial y presentaron un informe de situación.

“En los próximos días arribará un equipo técnico provincial para evaluar los daños y definir las intervenciones necesarias”, se indicó, sin brindar mayores detalles.

La clausura total del paso constituye un duro revés en materia de conectividad, dado que quedó definitivamente cerrado un camino de 22 kilómetros que comunicaba a Arroyo Venado con Carhué.

De ahora en más, para unir ambos puntos, los vecinos deberán recorrer 66 kilómetros, tomando por la rutas 60, nacional 33 y 65.

La interrupción del tránsito no solo afecta el flujo particular, sino también el transporte de producción en una zona de intensa actividad agropecuaria.

No obstante, lo más grave y significativo para la región es la pérdida total de una estructura que logró sobrevivir durante casi un siglo hasta que no pudo más por la desidia y la falta de reparaciones y mantenimiento.

“No recordamos que se le hayan realizado tareas de mantenimiento significativas a lo largo de los años”, señaló en redes sociales Inés Rubio, referente de la agrupación “Arroyo Venado, un remanso con historia”.

La vecina señaló que los problemas estructurales del puente no son nuevos, ya que hace 15 años un informe de la dirección de Vialidad provincial recomendaba que por allí no transitaran vehículos de más de 10 toneladas de peso total ni a una velocidad mayor a 10 kilómetros por hora.