Patagones: una jornada centrada en la rica historia maragata se vivirá en el Cerro de la caballada

Hoy no será una jornada más para los maragatos y sus vecinos de la región, ya que se celebran 199 años de la heroica Gesta del 7 de marzo de 1827.

En este sentido, el Cerro de la Caballada será el centro de la atención con el desarrollo del acto oficial encabezado por el intendente Ricardo Marino, su par de Viedma, Marcos Castro, sumado a la presencia confirmada del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco y el presidente de la Cámara de Diputados, el montermoseño Alejandro Dichiara.

Por la tarde, desde las 16, en el centro de la ciudad se desarrollará el desfile cívico – militar y paseo criollo, con la presencia de un numero importante de instituciones deportivas, educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones gauchas.

En tanto, desde las 20, en el predio del ferrocarril será la quinta noche de la fiesta maragata con la actuación de Los Maragatos, el grupo de danzas Enlazadas, Huella y Tradición, Roly Pérez y danzas La Juntada.

Con el cierre a puro folclore de Alex Freidig y Lautaro Rojas.

Mañana domingo, en tanto, desde muy temprano, en el predio del Aeroclub, la Agrupación gaucha “Doña Cata Villarino” realizará la tradicional “Jineteada 7 de Marzo” y en el escenario mayor se cerrará esta edición con una noche de Chamamé y Folclore.

La Gesta del pueblo maragato

La Batalla de Carmen de Patagones fue un enfrentamiento ocurrido el 7 de marzo de 1827 entre milicias de las Provincias Unidas del Río de la Plata y tropas de la marina del Imperio del Brasil, durante el transcurso de la Guerra del Brasil. Tuvo lugar en las cercanías del poblado de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, en la actual Argentina. (Javier Cambarieri / Agencia Carmen de Patagones)