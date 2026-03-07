Con música y homenajes, Patagones recuerda a los Héroes del 7 de Marzo



La Comarca Viedma-Carmen de Patagones vivirá hoy y mañana dos jornadas especiales, con la recordación de la Gesta del 7 de Marzo de 1827 y las últimas fechas de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica 2026 en el predio del ferrocarril maragato.

La celebración recuerda justamente lo ocurrido hace ya 199 años en ese lugar, cuando un grupo de criollos y soldados repelieron y derrotaron un intento de invasión por parte del Imperio del Brasil.

El epicentro del evento es el día del aniversario, el 7 de marzo, cuando se lleva a cabo un acto conmemorativo en el Cerro de la Caballada, y luego continúa con un desfile criollo, cívico y militar por las calles céntricas de Carmen de Patagones. Hoy, la primera de esas actividades está prevista para las 10, mientras que el paseo por las arterias maragatas comenzará alrededor de las 16.

Luego, todo volverá al predio del ferrocarril, donde se está llevando a cabo la parte artística, ferial y comercial de la celebración, y donde las actividades ya se vienen desarrollando desde el miércoles, con la inauguración de la fiesta y la presentación de reconocidos artistas.

El cierre de la jornada de hoy tendrá lugar en el escenario mayor con las presentaciones de Alex Freidig y Lautaro Rojas, quienes le darán el broche de oro a la noche.

"Es una celebración cultural, pero también espiritual. Está en el espíritu de Patagones y se vive con fuerza. No es solo un evento, es una política pública que impulsa el turismo, fortalece la economía local y genera oportunidades para productores, emprendedores, artistas y trabajadores", afirmó el intendente maragato, Ricardo Marino.

Además, destacó que esta edición se proyecta rumbo a los 200 años de la fiesta, "sostenida por el esfuerzo colectivo y el compromiso de nuestro pueblo con la memoria y el futuro".

Este sábado, desde las 20, por el escenario mayor de la celebración pasarán Los Maragatos, Danzas Enlazadas, Huella y Tradición, Roly Pérez y La Juntada, para dar paso al cierre estelar con Alex Freidig y Lautaro Rojas.

En tanto, mañana domingo —día dedicado al folklore y al chamamé—, también a partir de las 20, se presentarán la Banda de Música Policía de Río Negro, Las Faraonas, La Banda Folk, Raíz Folklórica (Ballet Municipal de Viedma), Florencia Rupayan, Mitayo, Samponia Martínez y La Comarca Chamamecera.

En esta oportunidad, a través de la página oficial de la fiesta, se suma una transmisión por streaming para seguir todas las alternativas de la celebración.

El predio

El predio del ferrocarril de Carmen de Patagones está diagramado teniendo en cuenta una distribución estratégica, con sectores diferenciados para espectáculos, gastronomía, artesanos, instituciones y servicios, de manera que haya una circulación fluida.

El lugar cuenta con 126 puestos comerciales, 55 puestos gastronómicos, 11 comercios en el Patio Cervecero, 9 matreros, entre 65 y 67 artesanos locales, 10 artesanos foráneos, 18 instituciones, 8 puestos de pochoclos, 4 puestos de automotores y 3 sectores de juegos.

Además, a lo largo de los cinco días de la fiesta, por el escenario mayor pasarán 8 grupos de danzas, 4 solistas y 21 bandas.

Qué pasó

El 7 de marzo de 1827 tuvo lugar la batalla de Carmen de Patagones, en el marco de la Guerra contra el Imperio del Brasil (1825-1828). El fuerte maragato era el más austral del territorio argentino y su posesión constituía una potencial ventaja estratégica.

En este marco, fuerzas navales brasileñas llevaron a cabo un ataque naval y terrestre contra la población y el puerto, que fue repelido con éxito por marinos corsarios argentinos comandados por el capitán Santiago Jorge Bynnon.

Ese día, una columna de 400 soldados brasileños llegó alrededor de las 6 al Cerro de la Caballada, donde era esperada por las fuerzas nacionales. Durante la batalla murió el comandante brasileño James Shepherd.

Mientras tanto, los argentinos habían tomado los barcos brasileños. Finalmente, los invasores rindieron sus fuerzas. Como resultado, tuvieron un centenar de muertos y heridos, además de 580 prisioneros, un buque hundido, y tres embarcaciones y 28 cañones capturados.