La Mancha de Rolando cierra la tercera jornada del festival maragato

Por Javier Cambarieri (Agencia Carmen de Patagones)

Con una noche centrada en el genero del rock, continúa hoy la edición 2026 de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica, que se desarrollará hasta el próximo domingo, en el predio del ferrocarril, de Carmen de Patagones.

En este sentido, la banda surgida en los años 90, La Mancha de Rolando, será el cierre de la tercera jornada del festival maragato.

Previamente se presentarán Zavzet (Villalonga), Classic Woman, El Ojo del Laberinto, Barloventos y Ambición.

La Mancha de Rolando es una banda de rock barrial argentino formada en 1991 en Avellaneda, liderada por Manuel "Manu" Quieto. Con más de 30 años de trayectoria, alcanzaron popularidad masiva en 2005 con hits como "Arde la ciudad", "Chino" y "Donde vamos", caracterizados por su estilo directo y giras ininterrumpidas.

En las primeras jornadas, el festival mostró una importante presencia de público que, a pesar de las bajas temperaturas recorrió los diferentes puestos comerciales, observo el trabajo de artesanos y emprendedores, degustó las diferentes propuestas gastronómicas y se divirtió con la actividad musical prevista.

Desde temprano, vecinos y visitantes recorrieron el predio, donde los puestos gastronómicos, artesanos, emprendedores y espacios culturales generaron un clima de encuentro que se extendió hasta entrada la medianoche. Grupos de amigos, turistas y vecinos de la Comarca compartieron mesas, paseos y espectáculos, consolidando a la fiesta como uno de los grandes puntos de reunión de la región en los primeros días del mes de marzo.

Una noche a pura Cumbia

La segunda noche de la fiesta, la primera en el escenario mayor, estuvo centrada con una jornada marcada por el baile, la música y la presencia de las familias que se acercaron a disfrutar de las múltiples propuestas del evento.

El escenario mayor comenzó a vibrar, alrededor de las 20, con la presentación de Luciano Juárez, joven artista de Villalonga que abrió la noche con un repertorio tropical pensado para hacer bailar al público.

Luego fue el turno de Dancing Heart Crew, la asociación civil dirigida por Sabrina Castro que, con doce años de trayectoria, desplegó coreografías cargadas de energía y precisión, mostrando el talento local que pronto representará al país en Brasil.

La propuesta urbana llegó de la mano de ACLOM, artista de 18 años, que supo fusionar reggaetón, rap y dancehall con un sonido moderno que conectó a pleno con el público joven.

Más tarde, la banda Punto San Blas, proveniente de la homónima villa turística, aportó su estilo festivo con un repertorio que combinó rock, cumbia y pop, invitando a seguir bailando frente al escenario.

La noche continuó con Nadia y La Diferencia, grupo que puso en escena distintos estilos de cumbia; colombiana, romántica y santafesina, con la voz de Nadia Bustos como protagonista.

El cierre llegó con Los Bárbaros, una histórica banda de la comarca que, con más de 40 años de trayectoria, hizo bailar al público con clásicos de la música tropical, cuarteto y canciones populares.

Apertura con peña y tradición

El festival maragato, con más de 40 años de existencia, centrado en el homenaje a los héroes de la Gesta de 1827, comenzó el miércoles en la esplanada del predio del ferrocarril, desde esta edición determinado como escenario Ángel Hechenleitner, en la réplica del monolito, con una noche dedicada a la música y la danza folklórica, que abrió formalmente la programación cultural de la fiesta.

El escenario recibió al Grupo de Danza Gaucho Molina, que abrió la noche con cuadros de danzas tradicionales. Luego se presentaron Mabel León, referente del tango en la comarca; Pocho León, con su repertorio patagónico; y Saúl Herrero Folk, que invitó al público a vivir el folklore con chacareras y zambas.

La jornada continuó con la actuación de Gisell Bustos, con un repertorio del cancionero popular argentino y latinoamericano, y cerró con la presentación del folklorista Daniel Cantos, quien ofreció un show de raíz tradicional.