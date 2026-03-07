Patagones: el puente Ferrocarretero, otras vez abierto

El puente Ferrocarretero que une Carmen de Patagones y Viedma, sobre el río Negro, fue formalmente habilitado al tránsito vehicular, por lo que la circulación volvió a ser normal a través de la estructura de hierro.

La reapertura se produjo tras las tareas de reparación y mantenimiento integral que demandaron más de un mes de trabajos.

El 20 de enero se había estipulado que el corte no se extendería más allá de mediados de febrero, pero las tareas se demoraron ante la necesidad de permitir un correcto fraguado de los materiales utilizados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los trabajos programados -que fueron calificados como “impostergables” por ambos municipios- incluyeron la reparación del pavimento, el reemplazo del adoquinado, mejoras en la iluminación, limpieza general y trabajos de pintura, entre otros.

Las principales tareas estuvieron bajo la competencia del municipio de Patagones, y consistieron en cambiar un paño central de hormigón, dado que el antiguo no admitía más reparaciones.

Esta tarea fue la que demandó más tiempo, ya que se debió demoler el paño deteriorado, conformar el nuevo y esperar un tiempo prudencial de fraguado antes de reanudar el tránsito.

En función de esta demora se diagramó el resto de las mejoras, fundamentalmente en materia de pintura, arreglo de luminarias, recambios de adoquines, bacheos y mantenimiento de paredes y barandas.

El último gran corte del puente Ferrocarretero se había producido en febrero de 2023. En aquella oportunidad estuvo más de un mes cerrado al tránsito por la rotura de la calzada del lado de Viedma, lo que provocó un peligroso hueco en el asfalto.

Según se había aclarado en forma oficial, se había dado una suerte de fractura entre los durmientes que contenían un talud de tierra, que era de relleno calcáreo. Al fracturarse el tabique que lo contenía, terminó desgranándose el talud y se generó una avalancha. Por ello, hubo que volver a consolidar el relleno en todo ese sector.

Ante esta situación, ambas comunas deteminaron que lo mejor que se podía hacer era cerrar el paso vehicular en la estructura y comenzar a llevar a cabo trabajos de refacción, que en este caso estuvieron a cargo de la comuna viedmense ya que el problema se había dado de aquella margen del río Negro.

Como en esta oportunidad, el flujo de tránsito debió desviarse obligatoriamente por el denominado Puente Nuevo, ubicado aguas arriba, a unos 3,5 kilómetros en línea recta.

El puente Ferrocarretero o Viejo, que une a Viedma y Carmen de Patagones, cruza el río Negro a través del antiguo trazado de la ruta nacional 3.

Fue construido con el fin de ayudar y mejorar el desarrollo de la vida económica y social de viedmenses y maragatos. Su construcción abarató los costos en el transporte de hacienda, mercaderías y automóviles hasta entonces movilizados por balsas desde el puerto de Patagones hasta el amarradero de la población de Viedma. Además agilizó la actividad comercial.

En 1927, Ferrocarriles del Estado comenzó los trabajos de construcción de los dos estribos y tres pilares que sostendrían al puente de unión entre ambas márgenes, la de Buenos Aires, al norte y la del Territorio del Río Negro, al sur.

Recién a fines de septiembre de 1931 quedó empalmada en el puente la vía del sur con la del norte. Este hecho representó la unión formal de la Patagonia con el sur de la provincia de Buenos Aires.

El 17 de diciembre de aquel año oficialmente quedó inaugurado el cruce con un tren que realizaba el servicio de la línea del Estado, procedente de San Carlos de Bariloche.

La estructura tiene 7 metros de ancho y pesa unas 2.500 toneladas. Consta de cuatro tramos, uno de los cuales es basculante y permitió, hasta la década de 1940, el paso de barcos que llegaban al puerto de Patagones.