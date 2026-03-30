El desafío del agua en Argentina: entre la abundancia y la crisis

Cada día, en 53 países, mujeres y niñas dedican 250 millones de horas a recolectar agua. No es un dato abstracto: es tiempo que no se invierte en educación, trabajo o descanso.

El lunes 22 de marzo, jornada en la que se conmemoró el Día Mundial del Agua, se volvió a poner el foco en esa desigualdad estructural.

La Organización de las Naciones Unidas lo sintetizó en su lema 2026: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”.

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La crisis hídrica global no impacta de la misma manera en todos: más de 2.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura y, en dos de cada tres hogares sin agua dentro de la vivienda, son las mujeres quienes deben salir a buscarla.

Las consecuencias son directas: abandono escolar, problemas de salud, menor inserción laboral y mayor exposición a situaciones de riesgo.

Aunque Argentina no enfrenta los niveles extremos de escasez de otras regiones del mundo, sí presenta un escenario complejo donde conviven abundancia relativa, desigualdad territorial y problemas estructurales de gestión.

Un país con recursos, pero con fuertes brechas

Argentina dispone de importantes recursos hídricos, aunque distribuidos de manera desigual. Mientras regiones como el Litoral presentan abundancia, amplias zonas del centro y la Patagonia dependen de ciclos cada vez más inestables.

La prolongada bajante del río Paraná, una de las más severas en décadas, dejó al descubierto esa fragilidad.

A esto se suman déficits históricos que agravan el escenario:

--Pérdidas en redes urbanas que en algunas ciudades superan el 30%.

--Falta de infraestructura de saneamiento en sectores vulnerables.

--Sobreexplotación de acuíferos locales.

--Escasa coordinación entre provincias y Nación.

El resultado es un problema que excede la disponibilidad: la clave está en la gestión.

El rol estratégico del Acuífero Guaraní

En el subsuelo argentino se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. El Acuífero Guaraní, compartido con Brasil, Paraguay y Uruguay, representa una fuente estratégica frente a escenarios de escasez futura.

Sin embargo, enfrenta riesgos crecientes: contaminación por agroquímicos en zonas de recarga, extracción intensiva para uso urbano e industrial y falta de monitoreo sistemático.

Su carácter invisible conspira contra su protección: lo que no se ve, rara vez se prioriza en la agenda pública.

Cambio climático y nuevas presiones

El cambio climático ya muestra efectos concretos en el país: sequías más prolongadas, lluvias intensas y concentradas, y alteraciones en los procesos de recarga de acuíferos.

A esto se suma el retroceso de glaciares, que funcionan como reservas naturales clave para el abastecimiento de agua. En paralelo, la expansión de actividades como la minería del litio en el norte argentino introduce nuevas tensiones sobre recursos hídricos en zonas de alta fragilidad.

En ese contexto, la Ley de Glaciares volvió al centro del debate en 2026, en medio de cuestionamientos sociales y políticos frente a posibles modificaciones que podrían afectar reservas estratégicas.

Derecho y la realidad

A nivel global, el acceso al agua es reconocido como un derecho humano. Sin embargo, en Argentina todavía existen sectores que no cuentan con acceso seguro a agua potable ni a sistemas de saneamiento adecuados.

La fragmentación de políticas públicas, la falta de inversión sostenida y la ausencia de planificación a largo plazo configuran un escenario donde la riqueza natural no se traduce en equidad.

El Día Mundial del Agua no es solo una fecha simbólica: es una oportunidad para revisar prioridades.

Argentina enfrenta un desafío concreto: evitar que su abundancia hídrica se convierta, por falta de gestión y planificación, en una crisis estructural.

Porque la discusión ya no pasa por si hay agua suficiente. La pregunta de fondo es si se la está cuidando, distribuyendo y gestionando con la responsabilidad que exige un recurso cada vez más estratégico.

La fecha

El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua porque fue la fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas en 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (la llamada “Cumbre de la Tierra” de Río de Janeiro.

A partir de 1993, comenzó a conmemorarse oficialmente con un objetivo claro: visibilizar la importancia del agua dulce y promover su gestión sostenible.