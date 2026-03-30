El Servicio Meteorológico elevó a naranja el alerta por tormentas para este martes en Bahía y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja el alerta por tormentas durante la mañana del martes en Bahía Blanca y buena parte del sudoeste bonaerense.

La advertencia climática abarca, además de nuestra ciudad, los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Villarino, Patagones, Puan, Saavedra y Tornquist.

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos", indicó el SMN

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"Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual", completó.

Mientras tanto, se mantiene vigente el alerta amarillo también por tormentas para esta noche, así como para el mediodía, la tarde y noche del martes. tanto en Bahía como en la región.

Desde el servicio de Satelmet, por su parte, anticiparon una mañana de martes con con tiempo "templado, alternando precipitaciones con mejoramientos", con viento leve desde el sector noroeste y buena visibilidad.

Para la tarde pronosticaron tiempo cálido e inestable, mientras que para la noche señalaron que será templada con inestabilidad remanente.

Recomendaciones

Como es habitual en estos casos, desde el organismo recomiendan seguir las instrucciones de autoridades; salir solo si es necesario; permanencer en construcciones cerradas; desconectar electrodomésticos y cortar el suministro si ingresa agua; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas; retirar y asegurar objetos que puedan ser volados por el viento; preparar un kit con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas, linterna y celulares cargados; agendar los números de Defensa Civil, Bomberos y Policía.