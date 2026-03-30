El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 31 de marzo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 31 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 31 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será templado, alternando precipitaciones con mejoramientos. El viento tendrá intensidad leve desde el sector noroeste y la visibilidad será buena.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará cálido e inestable, con viento moderado del oeste afirmándose hacia el sudoeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, por su parte, será templada con inestabilidad remanente, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 21 grados.