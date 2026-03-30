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El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 31 de marzo en Bahía Blanca.

Andrea Castaño - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 31 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 31 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será templado, alternando precipitaciones con mejoramientos. El viento tendrá intensidad leve desde el sector noroeste y la visibilidad será buena.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará cálido e inestable, con viento moderado del oeste afirmándose hacia el sudoeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, por su parte, será templada con inestabilidad remanente, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 21 grados. 

 

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