Investigan un violento intento de asalto en el barrio Patagonia

La Policía trabaja junto con la Fiscalía, por ahora sin resultados, para dar con al menos dos delincuentes armados que el pasado fin de semana intentaron asaltar una vivienda en el barrio Patagonia.

El violento hecho se produjo poco después del homicidio registrado en el barrio Miramar y a pocas cuadras del lugar, aunque no existiría vinculación entre un delito y otro.

Del frustrado robo, registrado en Tres Sargentos al 3.000, a pocos metros de Cambaceres, se tomó conocimiento sobre las 23.50 del sábado, cuando la dueña de casa, de 50 años, pudo salir de su casa y con gritos de auxilio alertó a transeúntes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego de unos minutos acudió un patrullero y los uniformados pudieron observar que la mujer tenía una herida sangrante sobre la ceja derecha.

Les manifestó que sobre las 23.30, cuando se encontraba en la casa junto a dos hijos menores, irrumpieron por la ventana de la cocina dos delincuentes armados vestidos de oscuro.

La víctima opuso resistencia, al punto que logró ganar la calle para pedir socorro y provocar la fuga de los ladrones, que se fueron sin sustraer nada.

Trascendió que una de las hijas de la denunciante también fue maltratada por los ladrones.

Instruye las actuaciones la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11.