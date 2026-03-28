Crimen en Miramar: la policía detuvo al presunto asesino

Un hombre fue aprehendido esta madrugada por la policía acusado de ser el presunto autor del crimen de un joven de 19 años ocurrido anoche en un sector del barrio Miramar, informaron fuentes oficiales.

Los voceros identificaron al imputado como Luis David Fariñes (28), quien quedó a disposición del fiscal de la UFIJ N° 5, Jorge Viego.

El sujeto fue arrestado en relación con el homicidio de Leonel Ñancufil, ocurrido en la calle Interna 6.

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Como se informara, la víctima recibió un disparo de arma de fuego en el tórax por parte de una persona que se movilizaba en una moto y falleció poco después de ingresar al Hospital Penna.

Trascendió que el aporte de testigos fue vital para que los investigadores pudieran llevar adelante la aprehensión del sospechoso en la zona de Rojas al 3.100.

Presentación y arresto

Fuentes oficiales indicaron que una mujer de 42 años también fue arrestada, acusada de intentar desviar la investigación y señalar a un adolescente de 17 como el supuesto autor del homicidio.

Mencionaron que Mariana Soledad Lorenzo (sería pareja del detenido) se presentó esta madrugada en la comisaría Primera acompañada por el menor, refiriendo que este último había participado en la muerte de Ñancufil.

Incluso, el joven entregó a las autoridades un revólver calibre 22 marca Tala y 6 proyectiles (la autopsia y las pericias balísticas determinarán si habría sido el utilizado en el asesinato).

Los investigadores, según informaron, advirtieron que este relato no tenía relación ni coincidencia con las referencias aportadas por los testigos, por lo que la mujer fue aprehendida por el delito de encubrimiento agravado.

En tanto, el menor fue imputado por la tenencia ilegal del arma de fuego.