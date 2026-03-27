Asesinan a un hombre de un disparo en el barrio Miramar

Viernes por la noche sangriento en el barrio Miramar. Un joven fue asesinado de un disparo por una persona que se movilizaba en moto, en la calle interna 6.

La víctima identificada como Leonel Ñancufil murió apenas arribó al Hospital Penna. El ataque tendría que ver con un conflicto entre familias del sector, incluso con disputas por drogas, y la Policía ya tendría una pista sobre el homicida.

Según se informó, el joven ingresó al hospital sin signos vitales con una herida a la altura del tórax y no hubo reacción a los ejercicios de reanimación ejecutadas por el personal médico.

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En el lugar se encuentran trabajando los comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal, además del subsecretario provincial Federico Montero.

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