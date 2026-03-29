Inestabilidad y mucho calor extremo: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada de calor intenso y desmejora en las condiciones climáticas es la que vivirá este lunes la ciudad de Bahía Blanca.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 35 grados centígrados, antes de que el tiempo se torne inestable.

En la mañana el tiempo será templado a cálido; el viento será leve del sector norte y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 22 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será caluroso y comenzará a tornarse inestable. El viento mantendrá intensidad leve del sector norte, el índice de radiación ultravioleta será alto y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se registrará la máxima de la jornada, con 35 grados centígrados.

La noche, en tanto, se presentará inestable con probabilidad de precipitaciones y tormentas. Se estima para medianoche una temperatura de 25 grados centígrados.

Costa Atlántica

En los balnearios de la Costa Atlántica de nuestra zona, se espera una jornada templada a cálida, con un marcado ascenso de la temperatura y viento leve con ráfagas de intensidad moderada del sector norte.

En Monte Hermoso y Pehuen Co, la temperatura mínima será de 21, y la máxima de 30.