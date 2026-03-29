Doble alerta amarilla para Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta amarillo por tormentas y viento para Bahía Blanca y buena parte del Sudoeste Bonaerense, que regirá entre la tarde-noche del lunes y la tarde del martes próximos.

Las advertencias abarcan, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Tornquist, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Adolfo Alsina, Guaminí y el sur de Coronel Dorrego. La primera de ellas también rige para parte de La Pampa y Río Negro.

Para este lunes se indicó que "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

"Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual", se indicó.

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Recomendaciones

Como suele suceder ante estas situaciones, se piden a los vecinos de los municipios incluidos en el alerta que eviten salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, y desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

También se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.