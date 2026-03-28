Pronóstico: así estará el clima este domingo 29 de marzo
El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca este domingo 29 de marzo una temperatura mínima de 21 grados centígrados y una máxima de 34.
En la mañana el tiempo será templado pasando a cálido. El viento tendrá intensidad leve del Noroeste y la visibilidad será buena.
Por la tarde tendremos tiempo caluroso con cielo un poco nuboso. El viento tendrá intensidad leve del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta será alto. La visibilidad buena.
Se prevé una noche templada con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 24 grados centígrados.
El clima en la región
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Templado a cálido con soleados. Poco cambio de temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 20/27.-
ZONA VENTANIA: Fresco y nuboso a cálido. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 18/27.-
GUAMINI: Nuboso y húmedo con ocasionales lloviznas a cálido. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con períodos de moderado del Noreste y Este. Temperatura 18/26.-
VIEDMA Y PATAGONES: Templado a caluroso con soleados. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Noroeste. Temperatura 20/33.-
NEUQUEN: Fresco y soleado a cálido. Descenso de la temperatura. Viento leve del sector Oeste. Temperatura 15/28.-