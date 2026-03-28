Encuentro nacional del PRO, ropero del PI y alerta y asamblea de la ATE

La concejal y referente del PRO en Coronel Rosales, Natalia García Luna, participó del encuentro nacional de dirigentes de ese espacio realizado en Parque Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reunió a las principales autoridades y referentes del espacio a nivel nacional y provincial.

El encuentro contó con las exposiciones de Mauricio Macri, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Soledad Martínez, Martín Yeza y Florencia De Sensi, entre otros dirigentes, en una jornada de fuerte contenido político donde se reafirmaron los lineamientos del partido de cara al escenario actual.

Tras su participación, García Luna destacó “la claridad del mensaje expresado por las autoridades y señaló que el PRO está más vivo que nunca, con una identidad clara y con la responsabilidad de acompañar lo que está bien, pero también de marcar lo que consideramos que debe corregirse”.

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En tanto desde el Partido Intransigente se indicó que los miércoles, de 17.30 a 19.30, en el Comité “Intendente Mario Curzi”, ubicado en Mitre 486, se atiende en el roperito comunitario para personas carenciadas del distrito y recepción de donaciones.

Además, los interesados podrán realizar consultas sobre disponibilidad de prendas de vestir y calzado mediante la página de Facebook PI CORONEL ROSALES.

Mientras, ATE se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente debido a la situación de la IOSFA/OSFA.