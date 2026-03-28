Reclaman una reforma constitucional para impulsar las autonomías provinciales

Legisladores radicales —uno de ellos de la Sexta Sección Electoral— propusieron esta semana llevar a cabo una reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires para, entre otras cosas, otorgar autonomía municipal a los 135 distritos bonaerenses.

La iniciativa pide la convocatoria a una Convención Reformadora con el objeto de ajustar los artículos 190 a 197 de la Constitución. Los proyectos fueron presentados tanto en la Cámara Alta por la senadora Nerina Neumann, como en Diputados por parte de Diego Garciarena.

Esta no es la primera vez que desde la Unión Cívica Radical se lleva a cabo un pedido de estas características: hace unos años ya lo había hecho el actual senador nacional Maximiliano Abad, aunque la iniciativa no tuvo respuesta en la Legislatura bonaerense.

Ahora, los proyectos se presentaron al unísono en ambas cámaras. Si bien no son calcados, tienen un origen común y proponen básicamente lo mismo: modificar los artículos 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 y 199 del Régimen Municipal bonaerense.

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"Desde 1983, con el inicio del período democrático, se reclama el reconocimiento de la autonomía plena de nuestros municipios", señala Neumann en el proyecto presentado.

En ese sentido, presentó una propuesta que contempla ejes como el concepto legal de "municipio", sus cartas orgánicas, la composición territorial, la conformación del Ejecutivo comunal, sus competencias, sus recursos, sus formas asociativas, la nulidad de los contratos inconstitucionales, los conflictos de poderes y la acefalía.

Esto, aseguró, otorgaría "autonomía política administrativa, económica, financiera e institucional" a los municipios, los reconocería como "fenómenos sociales e históricos" y concebiría a los ingresos de coparticipación como parte de los recursos comunales.

Estas modificaciones, afirmó, dotarían de autonomía plena a los municipios, permitiendo que puedan dictar sus propias cartas orgánicas, además de fortalecer su capacidad de gestión política, administrativa y financiera.

Municipalidad de Coronel Suárez

"La autonomía municipal es una deuda histórica de la provincia de Buenos Aires. Los municipios son el primer nivel de gobierno y deben tener herramientas para tomar decisiones sobre su propio desarrollo", afirmó.

En ese sentido, la legisladora recordó que, durante la pandemia, los intendentes mantuvieron un rol fundamental en materia de prevención sanitaria, salud pública, seguridad, producción, control de precios y tránsito.

"Esto volvió a traer a la escena pública el debate de la autonomía municipal", recalcó.

En Diputados

En la Cámara Baja, el responsable de presentar el proyecto de reforma fue el titular de la bancada UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena. A diferencia de Neumann, la propuesta de Garciarena no expone los lineamientos de un nuevo régimen, sino que pretende que sean los convencionales quienes lo redacten.

"Los tiempos actuales exigen mayor poder de decisión de los gobiernos municipales, como también mayor responsabilidad de gestión. Los controles han de ser ejercidos ya no desde la ciudad capital de la Provincia, sino desde el seno mismo de los municipios, con conocimiento del territorio donde se adoptan las decisiones", se explicó.

Cuáles son los cambios propuestos

Artículo 190: la administración de los servicios locales estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un Ejecutivo y de un Deliberativo (Concejo Deliberante).



Artículo 191: la Legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales.



Artículo 192: los municipios podrán convocar a los electores del distrito para elegir sus representantes comunales, proponer ternas para nombramientos de jueces de paz; tener a su cargo la salubridad, la vialidad y las cárceles; votar su presupuesto; dictar ordenanzas, y recaudar las contribuciones impuestas por la Legislatura.



Artículo 193: expone limitaciones a las atribuciones del artículo 192, como darle publicidad por la prensa a todos sus actos, que los impuestos deben ser aprobados por una mayoría de votos en una asamblea de mayores contribuyentes, que se requerirá autorización legislativa para conseguir créditos en el extranjero, y que ese empréstito solo podrá ser usado para mejorar obras o en casos eventuales.



Artículo 194: los municipales, funcionarios y empleados son personalmente responsables no solo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también por los daños y perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento de sus deberes.



Artículo 195: todos los actos y contratos emanados de autoridades municipales que no estén constituidas en la forma que prescribe esta Constitución serán de ningún valor.



Artículo 196: los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los departamentos Ejecutivo y Deliberativo, que ocurran en el seno de este último, entre distintas municipalidades o con otras autoridades de la Provincia, serán dirimidos por la Suprema Corte de Justicia.



Artículo 197: en caso de acefalía de una municipalidad, el Poder Ejecutivo convocará inmediatamente a elecciones para constituirla.

Modernización institucional y BUP

Días atrás, la propia Neumann había llevado a cabo un nuevo reclamo por la instauración del régimen de autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires, además de la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) de cara a los comicios del año que viene, que se elevó desde el Senado bonaerense.

"La provincia de Buenos Aires tiene pendientes reformas básicas para mejorar su sistema político. No podemos seguir postergando discusiones que otras provincias ya resolvieron hace tiempo", había dicho.

Ambas iniciativas habían sido presentadas por la legisladora en 2024, pero no lograron avanzar en la Cámara Alta durante el año legislativo pasado. Por ese motivo, la legisladora nuevamente planteó que en 2026 la provincia debe abrir el debate sobre una agenda de modernización institucional.

Nerina Neumann

Respecto de la BUP, la legisladora planteó la necesidad de que la provincia se pliegue a lo ya implementado desde la Nación de cara a las próximas elecciones.

"Sería bueno que el gobernador Axel Kicillof escuche y podamos comenzar a debatir cuánto antes el sistema electoral para los próximos años, no solo para la próxima elección", consideró.

En ese marco, pidió el tratamiento de su proyecto —de 2024— para implementar la BUP en los comicios provinciales y municipales, reemplazando el actual sistema de boletas partidarias. La iniciativa, explicó, apunta a mejorar la transparencia electoral, evitar prácticas como el robo de boletas y garantizar mayor equidad entre los partidos políticos.

"Hoy seguimos utilizando un sistema electoral que genera desigualdades entre fuerzas políticas y problemas logísticos innecesarios. Modernizar la forma en que votamos es una discusión que la provincia debe dar", señaló.