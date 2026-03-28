Guaminí celebra su 150º aniversario con cuatro días de música, danza y cultura 

La plaza central de Guaminí, obra de Francisco Salamone, será epicentro de una parte de los festejos comunitarios. Fotos: Archivo La Nueva.

Con un gran despliegue de actividades culturales y recreativas, la comunidad de Guaminí celebrará durante este fin de semana el 150º aniversario de su fundación.

En rigor, las celebraciones arrancaron en la víspera, con un encuentro musical, la habilitación de la feria Oikos y cantinas atendidas por las instituciones locales, y la apertura del proyecto institucional “Pescando Sueños”, del Jardín de Infantes Nº 901.

Además, se habilitó una muestra fotográfica de la Escuela Primaria Nº 1.

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La obra de Piquín se pondrá en escena hoy, mientras que Los Charros y La Mancha de Rolando actuarán mañana.

El programa de hoy contempla una recorrida por edificios históricos a las 10, con salida desde el Centro Cultural Viejo Correo, y el conversatorio “Una vuelta alrededor de la plaza”. Se trata de una actividad organizada por la Asociación Cultural Guaminí.

Luego, desde las 1, habrá una jornada recreativa con participación de artistas locales en Lago del Monte, donde nuevamente estarán las cantinas de entidades locales y se presentará la feria Oikos, un espacio tradicional de emprendedores y artesanos locales, impulsado por el municipio, que ofrece productos artesanales, alimentos y opciones ecológicas.

Sobre el final de la jornada llegará uno de los espectáculos más esperados: el show del bailarín Hernán Piquín “Me verás volver”.

Se trata de un exitoso espectáculo de danza y teatro en el que Piquín rinde homenaje a Soda Stereo y a su líder, el legendario músico Gustavo Cerati.

La obra narra la historia de amor y tragedia de Ana y Juan, quienes se conocen en un recital de la banda. Con la música de una de las bandas más importantes del rock nacional como aliado permanente, la danza contemporánea se combina con una puesta escénica cargada de nostalgia y buenos recuerdos. El espectáculo comenzará a las 19, en el Centro Cultural Sociedad Española.

A esa misma hora arrancará una recorrida por las obras de restauración y se efectuará la apertura de las muestras del Museo Histórico Regional.

Mañana habrá un gran encuentro artístico y musical en Lago del Monte. Desde las 18 tocará la Banda Militar del 7º Regimiento de Infantería de La Plata, así como artistas locales.

El plato fuerte llegará con un contraste de géneros que garantiza diversión y alegría para todas las generaciones: el romanticismo tropical de Los Charros y la fuerza del rock de La Mancha de Rolando.

Sobre las 23.30 se iniciará un gran baile popular que marcará la cuenta regresiva hacia la medianoche. Así, en el primer minuto del lunes 30 –fecha del 150º aniversario- la comunidad estará unida para cantar, brindar y celebrar en honor a la ciudad, sus fundadores y todos aquellos que contribuyeron con su esfuerzo, trabajo y compromiso al desarrollo de Guaminí.

Además, a las 15.30, se desarrollará el conversatorio “Recordando viejos tiempos” en el espacio Manos que Sueñan.

Pasado mañana, día del aniversario

Tras la euforia de la vigilia, pasado mañana a las 9 habrá una Misa de Acción de Gracias en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, seguida por el acto protocolar y un desfile cívico-institucional que recorrerá las calles frente a la Plaza Alsina.

Como no podía ser de otra manera en una celebración de esta magnitud, el cierre será gastronómico: desde las 13 habrá un almuerzo popular en Lago del Monte que cerrará cuatro días de festejos que buscan reafirmar la identidad guaminense.

Las actividades igualmente continuarán en abril. El 4, a las 18, en la Biblioteca Pública y Popular “Mariano Moreno”, se presentará el libro Isla del Monte, de Ayelén Fiebelkorn. El jueves 9 y 10 se confeccionarán murales en la terminal de ómnibus, y el INTA hará una capacitación alusiva.

El 11 de abril, en tanto, tendrá lugar la Cena Show Aniversario en el Club Social y Deportivo Peñarol, y al día siguiente se disputará una nueva edición de la Vuelta de la Cascada, del club Ciclista, entre otras actividades.