2 de abril: una agenda con protocolo, participación popular y trabajo educativo

Guillermo D. Rueda [email protected] Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

El cronograma central por el 2 de Abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se iniciará con la tradicional vigilia en la tarde del venidero miércoles 1 en la plaza Héroes de Malvinas, situada en la intersección de La Falda y Cuyo de nuestra ciudad.

“A diferencia de otras ocasiones, la idea es que el encuentro sea más popular y que esté abierto a todos los bahienses”, dijo Guillermo De la Fuente, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Bahía Blanca (CVGMBB), así como titular de la Federación Bonaerense de VGM.

Puntualmente, se ha tratado de vincular el protocolo oficial con la participación popular y el trabajo educativo.

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A partir de las 18 del miércoles, en la plaza se presentarán artistas locales, VGM músicos y habrá una exposición de cartas redactadas en alusión a la fecha, en una actividad organizada desde la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Un punto destacado por De la Fuente es el esfuerzo por garantizar la accesibilidad de los asistentes al ofrecer comida a precios promocionales, algo logrado a partir del apoyo de las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB).

“La idea es que haya choripanes y bebidas con costos accesibles para compartir ese momento tan importante para nosotros, pero también para la gente que concurra”, agregó.

La jornada culminará a la medianoche, iniciando el 2 de abril, con el arriado de la bandera nacional y la entonación del himno nacional.

El acto oficial del jueves se iniciará a las 10, en la misma plaza, e incluirá el tradicional cambio de pabellón. “Como todos los años arriamos la bandera, la ponemos en un cofre y se la entregamos a una escuela”, explicó De la Fuente sobre el carácter protocolar de la jornada.

Además, los veteranos tendrán una participación especial en la Fiesta del Camarón y el Langostino, que se iniciará justamente ese día en Ingeniero White.

“En las pantallas del escenario principal se proyectará una especie de enfoque vivencial sobre lo que significó la vida de los veteranos durante todo este tiempo”, sostuvo De la Fuente, en diálogo con La Nueva.

La educación ocupa un lugar central en la agenda del 2 de abril de este año. En tal sentido, el lunes 6 se realizará la imposición de nombres de caídos bahienses en Malvinas a las aulas del Colegio Victoria Ocampo.

“Hay un enfoque pedagógico que busca humanizar a los héroes, no haciendo hincapié en el momento en que dio su vida, sino (en que) era un estudiante como ellos, que hacía las cosas de todos los jóvenes y que dio la vida por la patria”, afirmó.

Otras actividades educativas incluyen:

—Miércoles 8 de abril: imposición del nombre Héroes de Malvinas al Centro Educativo Complementario N° 802.

—Jueves 9 de abril: inicio de un ciclo de cuatro charlas en el salón Héroes de Malvinas (ex Salón Blanco de la municipalidad local). Será todos los jueves (9, 16, 23 y 30), a partir de las 18, bajo el título: La Cuestión Malvinas a través de los siglos. Estará a cargo de los investigadores de la UNS, Marcos Fernández Peña y Federico Daniel Arrué. El acceso será libre y gratuito.

—Lunes 13 de abril: donación de 120 ejemplares del libro Memoria de Guerra, del VGM Leonardo Cirilo Corvalán, a bibliotecas escolares de nivel secundario.

El dirigente mencionó que, más allá de los actos centrales, se mantendrá un esquema de charlas en diversos puntos de la ciudad, incluyendo el Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, para asegurar que el mensaje de Malvinas llegue a cada rincón de Bahía Blanca durante todo el mes de abril.

Para el armado de las grillas de actividades, en casi todos los casos ha sido clave la participación de las autoridades del Instituto Cultural de Bahía Blanca.

Del mismo modo, la autoridad de aplicación de la ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante, que es el propio Instituto Cultural, tendrá a su cargo la planificación, coordinación y ejecución de las actividades, desde jornadas culturales y educativas, espacios de encuentro, conferencias, muestras, exposiciones y proyecciones audiovisuales y homenajes y actos conmemorativos a combatientes y héroes de Malvinas, entre otras.

Asimismo, el IC podrá articular acciones con otras áreas del Departamento Ejecutivo, instituciones educativas, universidades, defensorías del pueblo, organizaciones de combatientes y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, en tanto que el DE realizará las imputaciones presupuestarias correspondientes y estará facultado a suscribir convenios con organismos, empresas o instituciones para el cumplimiento de la ordenanza.

“Bahía Blanca mantiene una relación significativa con la gesta”

“El proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca nos llena de orgullo y nos provoca una gran emoción”, dijo De la Fuente, acerca de la propuesta denominada Mes Malvinas, que lleva la firma de los ediles Lucía Verónica Martínez Zara y Álvaro Díaz.

En los considerandos se tiene en cuenta que la Causa Malvinas constituye una política de Estado, reconocida por amplios consensos democráticos, que trasciende gobiernos y coyunturas políticas y que Bahía Blanca, por su historia, su identidad portuaria y su vínculo con la defensa nacional, mantiene una relación significativa con la gesta y con sus veteranos.

También que la memoria colectiva no se limita al recuerdo del pasado, sino que constituye una responsabilidad activa en el presente, orientada a transmitir valores, identidad y conciencia histórica a las generaciones actuales y futuras y que el presente proyecto surge del trabajo en conjunto con el Instituto Cultural del Municipio de Bahía Blanca y representantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas.

“El Estado municipal tiene un rol clave en la promoción de políticas culturales, educativas y conmemorativas que fortalezcan la memoria histórica, el reconocimiento a los combatientes y el compromiso ciudadano con la Causa Malvinas”.

La institución del denominado Mes Malvinas incluye:

—Reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

—Promover la memoria histórica y el homenaje a los combatientes y héroes de Malvinas.

—Difundir información y concientizar sobre el reclamo argentino de soberanía por vías diplomáticas y pacíficas.

—Fortalecer la identidad local, regional y el compromiso ciudadano con la causa Malvinas.

—Promover la participación de instituciones educativas, culturales, sociales y comunitarias.

—Impulsar acciones educativas y pedagógicas orientadas a la transmisión intergeneracional de la causa Malvinas como parte fundamental de la memoria colectiva y la identidad nacional.