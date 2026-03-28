"Ganamos todos", dijo Roberto Lavagna sobre el fallo de YPF

El ex candidato presidencial y ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, reapareció tras varios meses de silencio, al pronunciarse sobre el reciente fallo judicial en Estados Unidos que favoreció a la República Argentina en el litigio por la expropiación de YPF.

En un mensaje difundido en la red social X, Lavagna subrayó la importancia de trabajar con la “seriedad y continuidad más allá de los gobiernos de turno”, y atribuyó la victoria en la justicia de Nueva York por darle “al concepto de soberanía su real y debida dimensión”. Y remató: “Cuando se es capaz de rechazar siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial, entonces se gana y ganamos todos”.

La última intervención pública de Lavagna había sido con motivo del 20° aniversario de la entrega de bonos del canje, operación que permitió la reducción de la deuda externa argentina en más de USD 65.000 millones. Con la misma metodología, el ex candidato presidencial compartió una serie de mensajes en las redes sociales destacando la importancia de la operación. Desde fines de 2023 que el economista bajó el perfil, a partir de la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada. Ese año, respaldó la candidatura de Sergio Massa.

La nueva aparición del economista se produce luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispusiera que la Argentina no deberá abonar la condena de más de USD 16.000 millones por la estatización de YPF, llevada a cabo en 2012. (Con información de Infobae)