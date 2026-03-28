Fallo por YPF: sostienen que la Argentina consolidó una política de Estado clave

El exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías sostuvo que el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revierte la condena económica contra la Argentina por la reestatización de YPF, representa un alivio clave para las finanzas públicas y fortalece la posición institucional del país. “Yo pondría a la Argentina en primer lugar sin ninguna duda, a la Argentina de hoy y de las generaciones futuras”, afirmó al analizar quién resulta más beneficiado por la decisión judicial.

El especialista remarcó que la sentencia de primera instancia implicaba “un monto sideral que comprometía seriamente las finanzas del país”, por lo que la reversión del fallo tiene impacto directo en términos macroeconómicos. “Definitivamente la Argentina en primer lugar, en segundo lugar de manera indirecta YPF”, señaló, al explicar que la empresa también podría haberse visto alcanzada por eventuales responsabilidades en una segunda instancia.

Saravia Frías subrayó que el beneficio no se limita al plano financiero, sino que se proyecta en la imagen internacional del país. “Hay algo más que no se está terminando de ver: el valor que esto tiene como política de Estado”, indicó en declaraciones radiales. En ese sentido, sostuvo que la continuidad de la estrategia jurídica a través de distintos gobiernos envía una señal de previsibilidad. “La política de Estado es un país que es consistente en el tiempo, que es serio. Un país que cambia de posición de manera permanente es poco serio y no atrae inversiones”, advirtió.

El exprocurador explicó que el fallo valida la defensa argentina basada en la primacía del derecho público local. “La Cámara toma como referencia la Ley de Sociedades argentina de un lado y la Constitución Nacional del otro”, detalló, y agregó que se trató de un caso excepcional porque “era un juez americano aplicando la ley argentina”.

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Asimismo, precisó que el proceso aún no concluyó y que la parte demandante podría intentar recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos. “Las posibilidades son remotas, pero el proceso todavía no está terminado”, aclaró. También consideró difícil que la Argentina obtenga un resarcimiento por los gastos legales, ya que “no hubo ninguna falta o infracción que dé lugar a la posibilidad de un reclamo por resarcimientos”.

Al evaluar el impacto institucional del fallo, Saravia Frías destacó la continuidad de la estrategia jurídica desde 2017. “Los argumentos de fondo son los mismos y son los que toma la Cámara”, afirmó, y valoró el trabajo sostenido de la defensa estatal. “Esto muestra que hay instituciones que funcionan muy bien, como la Procuración del Tesoro y los abogados del Estado a lo largo de tres gobiernos diferentes”, expresó.

Finalmente, concluyó que la decisión judicial fortalece la credibilidad del país ante inversores internacionales. “Se proyecta más allá de las finanzas, a la posición y al ‘standing’ que tiene la Argentina en el mundo, y eso a mediano y largo plazo tiene un beneficio muy grande”, sostuvo.