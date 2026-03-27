YPF: Milei destacó la “pericia jurídica y diplomática del Gobierno" y cargó contra Cristina y Kicillof

Javier Milei habló al país este viernes por la noche para capitalizar el fallo de la Justicia de Estados Unidos que benefició a la Argentina en el caso YPF. En un mensaje que duró ocho minutos, afirmó: “No apostamos con los argentinos, simplemente ganamos”.

“Este fallo era virtualmente imposible”, remarcó Milei, al tiempo que agregó: “Ante la adversidad, triunfó la perseverancia”.

“Hoy es un día de festejo para los argentinos de bien”, manifestó al inicio de su discurso. Y remarcó: “Nos sacamos la espada de damocles que pendía sobre nuestra cabeza por culpa de la arrogancia populista”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego, cargó con dureza contra el kirchnerismo.

“Es una afrenta a los argenitnos que Cristina Kirchner y Axel Kicillof pretendan apropiarse de este resultado”, aseveró.

“Estos personajes del pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo. Nos podría haber dejado sin YPF y nos habría dejado fundidos”, remarcó.

“Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal”, aseguró el presidente.

“El populismo puede aparentar estar bien en el corto plazo y queda bien ante las cámaras, pero trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo”, indicó.

“La mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y la única forma de garantizarlas es con seguridad jurídica. Esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato”, sentenció.

“Lo que parecía imposible, lo hicimos posible. Esta administración una vez más levantó los platos rotos. Por eso hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, para que la arrogancia no nos vuelva a costar una década perdida”, explicó.

La cadena nacional fue un mensaje grabado, que se realizó en Casa Rosada y el mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Manuel Adorni; el canciller, Pablo Quirno; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal; el procurador, Sebastián Amerio; y el subprocurador Juan Stampalija. La puesta en escena buscó mostrar respaldo político y técnico al resultado judicial favorable para el Estado argentino.

Antes de la filmación, hubo un brindis con champagne en el salón Martín Fierro, donde se encuentra la oficina del asesor presidencial Santiago Caputo. Del encuentro participaron Quirno, los Caputo y parte del equipo jurídico que intervino en la estrategia del caso.

En el oficialismo lo presentaron como una celebración por la resolución de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anuló la condena de primera instancia contra la Argentina.

La Casa Rosada apunta a usar la cadena nacional para volver a marcar la agenda política luego de varios días atravesados por la investigación sobre los vuelos al exterior de Adorni.

En Balcarce 50 sostienen que el fallo por YPF le permite al Gobierno exhibir un triunfo de alto impacto económico y político, además de reforzar la imagen de unidad interna del gabinete en un momento de tensión puertas adentro.

“Le hemos ganado a Burford Capital en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, expresó Milei durante un acto, luego de agradecer a los abogados y a la Procuración. En ese marco, volvió a apuntar contra Kicillof al afirmar que el Gobierno tuvo que “arreglar” las consecuencias de decisiones tomadas durante la estatización de YPF en 2012.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló este viernes la sentencia que condenaba al Estado argentino a pagar US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera.

Por mayoría, el tribunal revocó en parte lo resuelto en primera instancia por la jueza Loretta Preska y rechazó los principales argumentos de los demandantes, que reclamaban daños por incumplimiento contractual tras la estatización.

Los jueces que votaron en mayoría sostuvieron que los reclamos de los accionistas minoritarios contra la Argentina e YPF no son reconocibles bajo la ley argentina. Ese punto fue central para la defensa del Estado, porque la Cámara entendió que la expropiación se realizó bajo una decisión avalada por el Congreso y que el estatuto de YPF no constituye, en este caso, un contrato bilateral exigible entre el Estado y los inversores privados que habilite un reclamo indemnizatorio por incumplimiento.

Los argumentos del fallo de la Justicia de EE.UU.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló este viernes la sentencia que condenaba al Estado argentino a pagar US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera YPF en 2012.

Por dos votos contra uno, los jueces revocaron en parte la condena impuesta en primera instancia por la jueza Loretta Preska y rechazaron los principales argumentos de los demandantes, que reclamaban daños por incumplimiento contractual tras la expropiación.

Los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson, que integraron la mayoría, sostuvieron que los reclamos de los accionistas minoritarios contra Argentina e YPF “no son reconocibles según la ley argentina”.

Este punto resulta fundamental, ya que reconoce que la decisión de la expropiación de la empresa fue discutida y avalada por el Congreso de la Nación. Es decir, se realizó bajo la norma legal vigente en la Argentina.

Eso deriva en que los estatutos de YPF no constituyen un contrato bilateral exigible entre el Estado y los inversores privados. En cambio, cumplen una función organizativa interna de la sociedad anónima y no generan obligaciones contractuales que permitan reclamar daños por incumplimiento. (Fuente: TN).