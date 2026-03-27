Atraparon a dos mujeres tras un "raid" delictivo por diversos supermercados

Una jornada de compras terminó en sede policial para dos mujeres que, bajo la modalidad de "mecheras", habrían atacado varios puntos comerciales de la ciudad durante esta tarde.

El procedimiento principal tuvo lugar alrededor de las 14 en el interior del supermercado mayorista Vital, ubicado en el kilómetro 690 de la Ruta 3. Allí, efectivos del Comando de Patrullas interceptaron a María de las Mercedes Neira (54 años) y Viviana Seguel (61), quienes intentaban retirarse del establecimiento con productos sin abonar.

Tras la requisa de rigor, las autoridades constataron que el valor de lo sustraído únicamente en el local mayorista ascendía a $175.552,14. Sin embargo, la sorpresa para los uniformados fue mayor al descubrir que las mujeres transportaban productos de otros establecimientos que no habían sido adquiridos legalmente.

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Según confirmaron fuentes policiales, entre las pertenencias de Neira y Seguel se halló mercadería proveniente de sucursales de la Cooperativa Obrera y el Supermercado Diarco.

Ambas mujeres fueron trasladadas a la comisaría Quinta, donde se labraron las actuaciones correspondientes. El caso fue caratulado preventivamente como "Hurtos reiterados", quedando a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.