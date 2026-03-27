Patagones: licitaron provisión de leña del Plan Calor 2026

Por Agencia Patagones

Dos procesos licitatorios se concretaron en el despacho municipal maragato para la provisión de leña en localidades del interior y la ciudad cabecera del distrito.

Ambos estuvieron encabezados por el intendente Ricardo Marino, acompañado por el secretario de Hacienda, Franco Balcarce, el subsecretario de Desarrollo Social, Juan Ensone, el director de Desarrollo Sustentable, Felipe Etcheverry, el director de Compras, Gonzalo Voglino y el delegado de Villalonga, Dante Navarro.

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Con un presupuesto oficial de 82.555.200 pesos, dos oferentes se presentaron para la Licitación Privada N° 04/2026, destinada a la adquisición de leña para Carmen de Patagones en el marco del Plan Calor 2026.

En este caso, Maximiliano Juan ofertó 34.398.000, mientras Cynthia Fernández Cynthia, hizo lo propio con 49.160.475.

Posteriormente se llevó a cabo la apertura correspondiente a la Licitación Privada N° 05/2026, en este caso destinada a la adquisición de leña para Villalonga, Juan A. Pradere, Stroeder y Bahía San Blas, donde también hubo dos oferentes.

Aquí, con un presupuesto oficial de 64.665.300 pesos, Norma Lidia Muñoz presentó una oferta de 20.237.000 pesos, mientras que Maximiliano Juan, ofertó 21.351.750.

En ambos casos, la evaluación de las propuestas continuará en los próximos días, a fin de avanzar con la adjudicación.