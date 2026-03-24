Sufrió un cambio el partido entre Olimpo y Huracán por Copa Argentina

El partido de Olimpo ante Huracán, por los 32avos de final de la Copa Argentina, sufrió un cambio de horario a pocos días de jugarse.

Finalmente, el encuentro comenzará a las 18 y no a las 19 como estaba previsto.

El mismo se disputará en el estadio de Estudiantes de Caseros.

Quien logre avanzar de esta llave se medirá ante Barracas Central, que eliminó en el primer cruce a Temperley por penales (4 a 3) luego de igualar 2 a 2.

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*Cómo llegan

Olimpo llegará a este duelo luego de un buen debut en el Torneo Federal A, superando a Alvarado por 2 a 0 en el Roberto Carminatti.

Huracán, en tanto, empató anoche ante Barracas, por 0 a 0, como local.

*El recuerdo

Olimpo volverá a la cancha donde disputó su último partido por Copa Argentina, ya que en 2024 también se presentó en Caseros.

En aquella edición, el aurinegro perdió ante Platense por penales (4 a 2), luego de empatar 0 a 0 en el tiempo regular.