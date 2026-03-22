Otra financiera en problemas, "guerra" de panaderías top y apertura de comercios en Bahía

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo?

--Hola, José Luis. ¿Qué contás? No me vas a decir que les tocó el grupo la muerte en la Libertadores…

--No, pero nosotros hace tiempo que no somos lo que supimos ser, así que cualquiera se nos agranda. En cambio, ustedes la tienen más fácil en la Sudamericana.

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--Veremos. ¿Pedimos los primeros cafés y arrancamos?

--Dale, pero te noto algo apurado. Seguro trajiste muchas novedades para compartir, ¿me equivoco?

--No sé si muchas, pero siempre traigo. De todas formas, si empezamos a hablar de la guerra en Medio Oriente, del escándalo de Adorni, de la inflación, de los allanamientos a la AFA o de que Cristina Kirchner tuvo que ir a declarar a Comodoro Py por la causa Cuadernos, no terminamos más.

--¡Ah! Era por eso. No, no te preocupes. Tranquilo. Arranquemos con nuestros habituales temas locales y regionales.

--Dale, ¿alguna sugerencia? Estos días, por ejemplo, estuvo el gobernador entregando viviendas, recorriendo las obras en el canal Maldonado e inaugurando un tomógrafo y una unidad de salud mental en el Penna.

--Sí, sí, eso lo vi en todos los medios. No sé, empezá por donde quieras, aunque capaz alguna mención sobre el tema de la lluvia tendrías que hacer.

--La verdad es que venimos de una seguidilla importante, pero un tema para destacar es el de las constantes alertas meteorológicas. Ojo, no estoy diciendo que no sean necesarias ni mucho menos. Su importancia está más que clara, pero parece que algunos no están muy contentos, por ejemplo los del circo.

--¿Por?

--Porque desde que se instalaron en la playa de estacionamiento del complejo comercial ubicado en Cabrera al 4100, tuvieron que suspender la mitad de las funciones por los alertas.

--Y bueno… eso les pasa a muchas actividades. ¿Es cierto que por ese motivo el circo levantaría campamento antes de lo previsto?

--A mí me aseguraron que no, que firmaron contrato por un mes y luego seguirán viaje a Neuquén.

--Perfecto. Nada que decir entonces, pero ahora vos comentá algo del tema inflación–precio de la carne, creo que es una cuestión importante.

--Mirá, no hay mucho para decir. El rubro aumentó más del doble que el índice general en el último cuatrimestre. Dicen que el impacto de la suba en la hacienda y el peso de los precios internacionales convirtieron a la carne en una piedra en el zapato para las ambiciones del gobierno de lograr una desaceleración más profunda del costo de vida.

--Y algún chisme local sobre este tema seguro tenés.

--Sé que hay algunos frigoríficos complicados en Bahía y la zona. Uno que está sobre la ruta 35 que mandaba carne a Israel dejó de hacerlo hace rato y, si bien está en venta, hay cuestiones gremiales que no atraen compradores. Y te doy otro caso, el frigorífico de los Lowenstein, en General Pico, echó a 150 trabajadores y está muy mal desde el punto de vista financiero.

--Ese es propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein, el creador de las hamburguesas Paty.

--Exacto, y hay otros dos frigoríficos de su propiedad: Bernasconi y Euro, que también están en la cuerda floja.

--Bueno, pero no podemos empezar así. Tirá una buena.

--Va una buena y una mala. La buena es que el frigorífico Anselmo, de Tres Arroyos, que en septiembre de 2025 había sido declarado en quiebra, semanas atrás reabrió sus puertas.

--Bien. ¿Y la mala?

--En realidad este dato no es de la zona, porque el frigorífico Granja Tres Arroyos no es de la vecina ciudad, como muchos creen.

--No importa, seguí.

--El tema es que está al borde del cierre. Y te digo más, Arrebeef, tras suspender 400 operarios ahora sufre porque China bloquea sus exportaciones, el Mirasur de Tandil está muy complicado y ya cerró el frigorífico Ganadera San Roque, en Morón, por ejemplo.

--¿Podrías explicarme el motivo de semejante panorama?

--Me dicen que esto obedece a un peligroso combo conformado por la caída del consumo doméstico, una merma en las exportaciones, el ingreso irrestricto de productos importados y el incremento de los costos laborales.

--Otro tema a seguir es el de los combustibles.

--Sí, fíjate que un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) registró en marzo incrementos significativos en los precios, con subas que alcanzan hasta el 15% según el tipo de producto. El relevamiento, obviamente, aclara que esto se da en un contexto de tensiones internacionales en el mercado energético y cambios en las variables locales.

--Bueno, ahora sí, por favor, cortemos con el bajón.

--Dale, tenés razón. Si querés te cuento que se viene un bodegón italiano en un local con mucha historia.

--¡Epa! Me interesa.

--Lo van a instalar en Colón 72, un local tradicionalmente ligado a la gastronomía y que desde 2009 hasta 2025 estuvo vinculado a una iniciativa política que logró cargos de senadores, diputados, intendentes, concejales.

--¡Ah! Ya sé, el local de Nidia.

--Efectivamente. Por lo que me dicen, ahora un empresario de Viedma va a abrir un bodegón italiano en ese lugar, pero mucho más no tengo. De todas formas, acordate que allí funcionó también el Llao Bar.

--¿No estaba a la vuelta, sobre Drago?

--En Drago 56 funcionó el famoso restaurante-cervecería Llao–Llao, que fue un clásico lugar de encuentro para los bahienses, propiedad de Monaldi y Cantarelli.

--Dicen que iba todo el mundo, desde jugadores de básquet, estudiantes universitarios, empresarios, etc.

--Sí, creo que funcionó hasta principios de los ’70. Luego abrió el Llao Bar, en Colón, pero no sé si hubo relación entre ambos comercios.

--Bueno, seguí.

--¿Te acordás que te anuncié que en calle San Martín, justo al lado de la ex AFIP, hoy ARCA, abrirá un Market?

--Sí, me dijiste que en eso estaba el Pájaro Andrada y que iba a funcionar las 24 horas, justo enfrente de Din Don, donde se viene un bazar chino.

--Exacto, inaugura el miércoles, y esto es el comienzo porque en el primer piso luego vendrá un showroom de ropa y, en el patio, que es hermoso, instalará una vermutería. Ah, te aclaro, eso será después de abril .

--Bueno, felicitaciones y muchos éxitos.

--Y hablando de éxitos, al que no le va para nada mal es a Kevin, el influencer gastronómico.

--Tal cual. Me dijeron que abre una panadería.

--Exacto, en la primera cuadra de calle Lamadrid, donde había un lavadero de autos. Parece ser que, junto a su hermano apunta a instalarse en el nivel premium, y competir directamente con otros jóvenes que lideran ese segmento del mercado. Uno de esos comercios, si no me equivoco, estaba en plena mudanza o a punto de abrir en calle Alsina.

-- Dicen que es un rubro muy sacrificado, pero que si trabajás mucho, y a conciencia, seguro te va bien. El sol sale para todos, sigamos.

--Dale, ya que estamos por esa zona, te cuento que avanza muy bien la construcción de un complejo de departamentos en diagonal al hospital Privado del Sur.

--El proyecto que apuntó a preservar la totalidad del inmueble existente pero sólo pudo mantener la planta baja.

--Exacto, en Soler y Las Heras. Parece que a fin de año o principios de 2027 terminarán las 64 unidades de 1 y 2 dormitorios.

--Seguí con las novedades comerciales.

--Ok, esta es de pleno centro y tiene que ver con una empresa que lleva casi 60 años en el rubro indumentaria.

--Decime.

--Ya reinaugura, totalmente remodelado, un local de “jeans”, más precisamente de ropa masculina y femenina, en Alsina al 200.

--Me alegro, ya sé de quién hablás, por eso le deseamos el mayor de los éxitos a “Carlitos” en esta nueva etapa.

--Tal cual, antes el negocio estaba en Alsina al 300 y, de “chiripa”, te comento que ahora sumó una marca muy conocida de ropa. ¿Sigo con más info?

--Claro, avanti.

--En Perú al 400 inaugura su cafetería una conocida tienda de café. Te podés sentar y disfrutarlo ahí o llevártelo y consumirlo al paso, antes de que tu amigo El Colo del Noroeste, te invite a dar una vuelta en su nueva moto.

--Ja, ja, gracias, pero paso.

--Ojo, me dijeron que está preparando el ciclomotor para ir a la inauguración del Monumento al Motociclista, en la rotonda de Indiada y ruta 3.

--El otro día pasé por ahí y no vi nada.

--No, claro, si aún no hay nada. Lo están armando en un taller de Maldonado al 1200. La idea es llevarlo hasta ese lugar, en caravana, todos los motoqueros, el 11 de abril.

--Esperemos que no “tiren cortes” en el trayecto, aunque no creo que sus impulsores se dediquen a eso.

--Para nada, están en otra. De paso aprovecho para admitir que recién el viernes, escuchando una nota en LU2, aprendí a qué se refieren cuando hablan de “corte”.

--No creas que yo me enteré mucho antes. Le pregunté a chatGPT y me respondió que esa práctica consiste en acelerar el motor al máximo hasta llegar al límite de revoluciones por minuto (RPM), provocando un sonido característico de “ratatatata” por la interrupción de la chispa o combustible.

--Claro, parecen disparos de un arma de fuego, y no solo genera molestias en el barrio Santa Margarita, como denuncian sus vecinos, sino en muchos otros puntos de la ciudad.

--Exacto. Los jóvenes lo usan comúnmente para llamar la atención, para marcar territorio en grupos o por adrenalina, siendo considerado un acto de rebeldía y transgresión urbana.

--Che, te cambio de tema: la semana pasada me hablaste de una financiera que está en la cuerda floja. ¿Alguna otra novedad para este boletín?

--Sí, te comento que no es la única.

--¡Uh! Para qué pregunté... Bueno, seguí.

--Seguramente tenés presente la situación de una financiera puntaltense, Fisur, que comentamos el año pasado y que volvió a tomar estado público en los últimos días.

Foto Google Maps.

--Me acuerdo.

--Bueno, parece que ahora también hay inconvenientes en una que primero funcionó en una esquina muy céntrica y que luego se retiró un poco más hacia el macrocentro.

--¿No podés ser más explícito?

--Por el momento no, pero sí te digo que esa financiera tomó mucha notoriedad por una gigantografía vinculada con el básquet.

--Voy entendiendo, pero podrías “intercambiar” un poco más de info, Juancho.

--En 2024 fue allanada en el marco de una investigación vinculada con operaciones de compra y venta de dólares blue y ahora pasó lo mismo por la causa Sur Finanzas, que investiga la compra irregular de dólares con el cepo en el gobierno de Alberto Fernández y la presunta corrupción en la AFA.

--Claro, el mes pasado hubo allanamientos en Dorrego 119, a pocos metros de Alsina y del Teatro Municipal, en una vivienda de Las Lomas al 300, en el barrio Palihue y en una casa de Lahual al 100, en el barrio Patagonia.

--Correcto.

--Y decime, tema obras en El Cholo y ex Camino Sesquicentenario, ¿tenés algo?

--Te comenté que la semana pasada habían comenzado a ejecutar una precaria colectora de tierra para usar como alternativa. Lo que sé es que la Sociedad Rural aportó más de 1.400 litros de gasoil para la concreción de los trabajos y una toma de agua que requieren los camiones regadores.

--Pasemos a otra cosa: vi que a la megainversión de TGS, anunciada la semana pasada, se le suma ahora una de Compañía Mega.

--Exacto, por 360 millones de dólares. Lo bueno es que van a permitir aumentar un 27% la producción total. Los trabajos se realizarán en Loma de la Lata, Roca, La Adela y Bahía Blanca. Del volumen adicional producido, el 80 por ciento (propano, butano y gasolina natural) irá a exportación y el 20 por ciento restante, fundamentalmente etano, será para el mercado interno.

--Juan, aún no me dijiste nada de la nueva edición de ImpulsaRSE, el programa que la UIBB que brinda formación, mentoría y financiamiento para emprendimientos productivos y de servicios, de Bahía y una amplia zona.

--Sí, tenés razón, es la novena edición, y la inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de abril. Está bueno que lo recordemos porque se trata de una iniciativa más que interesante, donde los participantes tienen la posibilidad de formar parte de un concurso final por tres aportes no reembolsables de 7 millones de pesos cada uno, entre muchos otros beneficios.

--Así que hubo cambios en el complejo industrial de Dow, en nuestra ciudad.

--Sí, Luciano Oostdijk fue nombrado director de Operaciones y sucede en el cargo a Paula Woolbert, quien asumirá la dirección del complejo industrial de Seadrift, Estados Unidos, uno de los activos estratégicos de la empresa a nivel global.

--El otro día vi que ella se despidió muy cálidamente de Bahía en sus redes sociales. En el caso de Luciano, sé que está fuertemente ligado a la comunidad de Ingeniero White.

--Es así. En Dow trabaja desde 2005 y es ingeniero mecánico industrial egresado de la Universidad Nacional del Sur, donde también se desempeñó como docente durante más de una década. Con White tiene mucha relación acompañando iniciativas locales y proyectos de fortalecimiento institucional junto a actores clave de la ciudad.

--¿Algún tema cultural?

--Tengo uno, y va “sin anestesia”

--¿Eh?

--Ja, ja. “Sin anestesia" es el nombre de un proyecto audiovisual bahiense que busca incomodar más que gustar. Se trata de una iniciativa independiente que comenzará a ser rodada en los próximos días, en nuestra ciudad, con una premisa clara: no busca ser cómodo ni masivo, sino honesto.

--Interesante. Dame detalles.

--Es impulsado por el realizador local Tomás García Gattari. Consiste en un mediometraje de ficción con una fuerte raíz autobiográfica que expone, sin filtros, el conflicto interno de una persona atravesada por la autoexigencia, la necesidad de validación y el vacío que aparece cuando nada alcanza.

--Uff. Tema mucho más común de lo que parece.

--Exacto. La propuesta no sigue una estructura clásica ni intenta explicar de más. A través de situaciones concretas, silencios y tensiones, la obra muestra dos formas de habitar la vida: una dominada por el rendimiento, el control y la mirada externa; y otra más conectada con lo que pasa en el cuerpo, lo incómodo y lo real.

--Me hablaste de un mediometraje, pero no tengo idea. Explicame.

--Tiene una duración estimada de entre 20 y 30 minutos y apuesta a una narrativa sensorial, donde lo importante no es lo que se dice sino lo que se siente. No busca respuestas claras ni cierres prolijos, sino generar una reacción en el espectador. Incomodar. Exponer. Dejar algo abierto. El rodaje se realizará en distintas locaciones de la ciudad y forma parte de una búsqueda más amplia por construir un lenguaje audiovisual propio.

--¿Que más?

..Me crucé con Cocho y me comentó que este viernes, en el mes de la mujer, el Instituto del Deporte y la Muni, van a distinguir a varias deportistas bahienses.

--Seguro tenés el listado.

--Escuchá: serán homenajeadas María Julia Zuzic (tenis), Claudia Ulmann (atletismo), Alicia Giamberardino (bochas), Paola Canales (fútbol), María Olivero (golf) y su hermana Juana (equitación), Florencia Olheiser (sóftbol), Verónica Rengelman (pesas), Lucía Pereyra (hockey), Melisa Morato (vóley), Virginia Conti (arquería), Cyntia Salvide (handball), María Abbate (automovilismo) y Viviana Albizu (básquet). El evento, que promete ser muy emotivo, comenzará a las 20 en el Museo del Deporte.

--Impecable. ¿Vamos levantando campamento?

--Sí, dale, José Luis. Ya se hizo retarde, dejemos algunas cosas para la semana que viene.

--Me parece muy bien. Chau, Juan, hasta el próximo domingo.